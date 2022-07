В названиях песен зашифровано послание.

Украинец Олег Сиренко создал на музыкальном сервисе Spotify плейлист, в котором оставил тайное послание. Оно зашифровано в названиях композиций.

Всего туда вошли 16 песен: Hey (Pixies), World (Felt), This is Ukraine (Lil Pink), We are so grateful (Bryan Sirchio), Thanks for the support (Roy Zimmermanplease), But (M1LLER), We are (Hollywood Undead), Still fighting (Cleanbreak), Evil Russia (Grant Macdonald), So please (Los Cafres), Give us (JIDDY), More weapons (BioChemical Dread). A.S.A.P. (Bardot), P.S. Thank you (AlienKidd, Mino), Light will win over darkness (DYNAMIC).

Если прочесть названия данных композиций по порядку, то получается фраза: "Hey, World! This is Ukraine. We are so grateful. Thanks for the support, but we are still fighting evil Russia. So please, give us more weapons. A.S.A.P. P.S. Thank you. Light will win over darkness" (Хей, Мир! Это Украина. Мы так благодарны. Спасибо за поддержку, но мы все еще боремся со злой Россией. Так что, пожалуйста, дайте нам больше оружия. Как можно скорее. P.S. Спасибо. Свет победит тьму).

Плейлист получил название "If Ukraine’s message to the world was a Spotify playlist" ("Если бы посланием Украины миру был плейлист Spotify").

