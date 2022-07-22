В Киеве группа "Без обмежень" дала благотворительный концерт на станции метро "Майдан Независимости".

Известная украинская группа "Без обмежень" выступила в метрополитене Киева. Среди приглашенных были военные, представители национальной полиции, ГСЧС, медики и волонтеры.

Со сцены фронтмен группы Сергей Танчинец поздравил всех присутствующих.

"Слава Украине! Привет родные люди! Вы не представляете, как мы по вам соскучились! Очень радуемся тому, что мы сегодня видим! Видим ваши сияющие глаза и улыбки. Низкий поклон всем тем, кто физически прилагает максимум усилий, чтобы сохранить независимость Украины и ежедневно приближает нашу победу. А она будет наша. Потому что с нами правда и с нами Бог", - сказал артист.

Во время часового выступления коллектив исполнил народные хиты, такие как "Зорі запалали", "Буду з тобою", а также песни посвященные военным, Украине и сильным и несокрушимым украинским людям – "Вільні люди", "24/02", "Країна" и украинскую версию "Героям".

Концерт состоялся при поддержке Офиса Президента и Министерства культуры Украины. Телевизионную версию выступления группы "Без обмежень" и эксклюзивное интервью Сергея Танчинца можно посмотреть в рамках национального телемарафона 31 июля в 21.00.

Напомним, с первого дня масштабного вторжения РФ на территорию Украины группа "Без обмежень" активно занимается волонтерской деятельностью. Сергей с участниками группа возил лекарственные средства в военные госпитали, средства гигиены и пищу для людей, которые имеют такую потребность, а также, по возможности, играет акустические концерты для военных.

Также УНИАН писал, что группа "Без обмежень" дала концерт в полуразбитом Ирпене.

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