Также звезда представила черно-белый клип.

Певица ROXOLANA, звукорежиссер которой погиб под ракетными обстрелами в Виннице, представила новую песню. Своей композицией звезда призвала украинцев верить в нашу безоговорочную победу. Клип был опубликован на YouTube-канале звезды.

Отмечается, что текст был написан в первые дни после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины. Однако за все это время ROXOLANA так и не решилась выпустить ее. Ситуацию изменил ракетный обстрел в Виннице.

"14 июля наша команда планировала выступить в Виннице, но российские ракеты попали по центру города и унесли жизни нескольких десятков человек, среди которых был замечательный парень Женя Коваленко, помощник нашего звукорежиссера, объездившего с нами пол Украины в благотворительном туре "Тримайся", - поделилась артистка.

"Мы не понимали, как сможем дальше продолжать делать свое дело. Но это именно то, чего добивается Россия, когда выпускает свои ракеты. Чтоб мы все боялись. В такие моменты нужно помнить, что мы не одиноки. Не нужно бояться. Мы все вместе, поднимаемся, берем волю в кулак и идем к победе", - резюмировала украинская исполнительница.

Напомним, 6 июля ROXOLANA начала благотворительный тур под названием "Тримайся". Она выступила в Ивано-Франковске, Львове, Трускавце, Мукачево, Ровно и других относительно безопасных городах Украины.

Также УНИАН писал, что Джамала продает вышиванку, в которой открывала Евровидение в Киеве.

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