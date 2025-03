В пластинку вошло 14 треков.

Известный американский актер и певец Уилл Смит впервые за 20 лет выпустил новый альбом. Пластинка называется "Based On A True Story".

Об этом сегодня, 28 марта, рассказал сам артист в своем Instagram.

"Мой новый альбом "Based On A True Story" уже вышел", - написал Уилл и показал обложку.

Видео дня

Известно, что пластинка записана в сотрудничестве с диджеем Jazzy Jeff, а также с исполнителями Тейаной Тейлор, Джойнером Лукасом и сыном Смита - Джейденом Смитом.

"Последние пару лет я очень глубоко исследовал, кто и что я на самом деле. Процесс создания этого альбома действительно позволил мне быть честнее с самим собой, чем когда-либо, относительно того, кто и что я на самом деле. Это был самый большой творческий период всей моей жизни", - рассказал Уилл.

К слову, Смит начал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. А в 1988 году получил "Грэмми" за песню "Parents Just Don't Understand", которую пел вместе со своей рэп-группой DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Всего у артиста вышло 13 альбомов, последний из них был в 2005 году. Он назывался "Lost and Found", а после Уилл больше сфокусировал внимание на своей актерской карьере.

Напомним, ранее певица Леди Гага выпустила новый альбом под названием "Mayhem"

Вас также могут заинтересовать новости: