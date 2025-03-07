В него вошло 14 треков, некоторые из которых уже стали хитами.

Знаменитая американская певица Леди Гага, которая в январе анонсировала новый альбом, наконец его выпустила. Пластинка "Mayhem" увидела свет сегодня, 7 марта. Это первый альбом звезды за последние пять лет. В него вошло 14 треков, некоторые из которых уже стали хитами, в частности, "Die With a Smile", "Disease" и "Abracadabra".

Премьера новой пластинки состоялась на всех стриминговых платформах. Пользователи пишут, что эти композиции напомнили им старое творчество Леди Гаги. В альбоме есть не только сольные композиции, но и дуэтные песни. В записи треков "Die With a Smile" и "Killah" участвовали известный исполнитель Бруно Марс и французский музыкант Gesaffelstein. Как отмечает издание Variety, также над созданием новой музыки работал бизнесмен и предприниматель Майкл Полански, который является женихом Леди Гаги. Мужчина стал соавтором некоторых композиций.

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Для создания хита "Abracadabra", который на YouTube собрал уже более 70 миллионов просмотров, артистка использовала сэмпл из песни "Spellbound" группы Siouxsie and the Banshees. Сама певица отмечала, что новый релиз похож на ее ранние работы, в частности, на "Bad Romance".

Когда исполнительница анонсировала свой альбом, она отмечала, что на его создание ее вдохновили разные жанры и артисты. Речь идет о французской электронике, Дэвиде Боуи и Принсе. Через несколько часов после премьеры "Mayhem" уже возглавил музыкальные чарты в iTunes в 28 странах, а также рейтинги Apple Music в шести странах.

Поклонники знаменитости и критики активно делятся впечатлением от альбома. В Variety отмечают, что "Mayhem" - это определенное переосмысление и напоминание о лучших временах Леди Гаги.

Кроме того, в The Guardian альбом получил оценку 4 из 5 и называют его одним из лучших. Рецензент издания описал пластинку как "подтверждение основных ценностей Гаги" и акцентировал на диско звучании и ярких припевах. В The Times звезду назвали поп-дивой, которая триумфально вернулась к своему лучшему виду.

Что пишут пользователи:

"Этот альбом однозначно стоит слушать в наушниках, это произведение искусства"

"Когда мир больше всего нуждался в ее музыке, она вернулась! Это невероятно"

"Это не просто альбом, это культурная перезагрузка, это кислород, которым вы дышите, это образ жизни, причина дышать, побег от этого жестокого мира, это искусство - все, чего вы когда-либо хотели"

"Я благодарен, что живу в то самое время, когда Леди Гага, этот альбом - новый фаворит"

Напомним, ранее стало известно, что Леди Гага появится во втором сезоне сериала "Венздей" о семейке Аддамсов. Знаменитость сыграет эпизодическую роль. Съемочная команда пыталась уговорить звезду на полноценную роль, однако исполнительница отказалась.

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