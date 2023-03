Рассказываем, какими хитами запомнился последний месяц зимы.

Февраль с точки зрения музыкальных новинок от украинских артистов получился очень насыщенным и интересным. Рассказываем, какие песни сейчас на слуху - их точно стоит добавить в плейлист, если еще не сделали этого.

KOLA и MamaRika - Люди

И KOLA, и MamaRika - артистки, чьи песни поражают своей чувственностью и нежностью. Объединившись, они создали настоящий шедевр, от которого мурашки по коже. Песня "Люди" посвящена всем украинцам, а щемящий клип напоминает о том, какой храбрый и сильный украинский народ.

MAX BARSKIH - Мамо, не плач

Артист в годовщину полномасштабного вторжения представил чувственную песню-обращение к украинским матерям. Своей композицией он дал понять - надежда на скорое окончание войны не угасает в сердцах каждого, и именно она помогает двигаться вперед.

"Война выходит на новый уровень, в то время как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне еще раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников. Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и придаст силы не падать духом. Я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близко", - прокомментировал Макс Барских.

Антитела - Фортеця Бахмут

Эту композицию хоть раз слышал каждый украинец, ведь сегодня она - не просто тренд социальных сетей, а песня, которая невероятно тонко и точно передает мысли каждого украинца. Красноречивые строки после прослушивания будут крутиться в голове не один день, поэтому если вы еще не обновили свой плейлист, то сейчас - самое время.

Также есть акустическая версия композиции.

Лана Дель Рей - A&W

В песне артистка рассуждает о женственности, а также о том, как женщин критикуют в обществе. Композиция подана в форме семиминутной баллады, разделенной на две части. Первая часть сопровождается гитарами и фортепиано, вторая - это электронное звучание.

Композиция станет частью предстоящего альбома певицы - "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd". Его премьера ожидается 24 марта.

Потап - Волонтер

Украинский рэпер выпустил песню в поддержку украинских волонтеров - тех, кто ежедневно своим трудом помогает пострадавшим мирным украинцам и военнослужащим. Как сообщил сам музыкант, в написании композиции он вдохновлялся батальоном "Добробат".

Композиция получила разные отзывы: большинству она понравилась, но были и такие, кто увидел в строках неоднозначный смысл.

Напомним, TVORCHI представили зажигательный саундтрек к фильму "Первый код".

Вас также могут заинтересовать новости: