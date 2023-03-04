Украинская группа TVORCHI, которая одержала победу на Нацотборе на Евровидение-2023, выпустила новую песню. Композиция получила название "Hidden Code" (Скрытый код). Она станет саундтреком к фильму об украинских IT-специалистах, которые "за кулисами" создают историю цифрового украинского сопротивления врагу.
Джеффри Кенни в этой песне запел на украинском языке, что в хорошем смысле поразило слушателей, судя по комментариям. Вот как сами артисты прокомментировали свой релиз:
"Написали саундтрек к фильму "Первый код" об украинской IT-индустрии. "Hidden Code" - о суперменах IT-отрасли, которые за кулисами создают новую историю украинского сопротивления врагу. Наши кибервойска с первого дня полномасштабной войны демонстрируют нереальную силу и единство ради общей победы".
Сообщается, что премьера украинского фильма "Первый код" состоится весной этого года.
Реакция соцсетей
- "Круто! Понятно, что планку удерживать на уровне не просто. Может быть, даже сложнее, чем туда подняться. Но вам теперь деваться некуда – это ваш крест – нести украинский музон на мировую вершину"
- "Кайфую от творчества группы. Музыка мирового уровня. Вдохновение ребятам и Победы!"
- "Это та самая песня, которую нужно прослушать несколько раз на повторе здесь, чтобы понять звучание в некоторых местах. Мне очень нравится"
Напомним, Юлия Санина станет одной из четырех ведущих Евровидения-2023.