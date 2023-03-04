Группа, которая в 2023 году представит нашу страну на Евровидении, спела о представителях ІТ-сферы.

Украинская группа TVORCHI, которая одержала победу на Нацотборе на Евровидение-2023, выпустила новую песню. Композиция получила название "Hidden Code" (Скрытый код). Она станет саундтреком к фильму об украинских IT-специалистах, которые "за кулисами" создают историю цифрового украинского сопротивления врагу.

Джеффри Кенни в этой песне запел на украинском языке, что в хорошем смысле поразило слушателей, судя по комментариям. Вот как сами артисты прокомментировали свой релиз:

"Написали саундтрек к фильму "Первый код" об украинской IT-индустрии. "Hidden Code" - о суперменах IT-отрасли, которые за кулисами создают новую историю украинского сопротивления врагу. Наши кибервойска с первого дня полномасштабной войны демонстрируют нереальную силу и единство ради общей победы".

Сообщается, что премьера украинского фильма "Первый код" состоится весной этого года.

Реакция соцсетей

"Круто! Понятно, что планку удерживать на уровне не просто. Может быть, даже сложнее, чем туда подняться. Но вам теперь деваться некуда – это ваш крест – нести украинский музон на мировую вершину"

"Кайфую от творчества группы. Музыка мирового уровня. Вдохновение ребятам и Победы!"

"Это та самая песня, которую нужно прослушать несколько раз на повторе здесь, чтобы понять звучание в некоторых местах. Мне очень нравится"

Напомним, Юлия Санина станет одной из четырех ведущих Евровидения-2023.

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