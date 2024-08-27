Она до сих пор не может поверить в потерю сразу двух родных людей.

Известная американская певица Мэрайя Кэри сообщила о горе в семье. Оказалось, что у артистки в один день умерли сразу два родных человека: мать и старшая сестра. Об этом пишет издание People.

Матери звезды Патрисии было 87 лет, а сестре Элисон - 63. Что стало причиной их смерти - Кэри не отметила, но о своем эмоциональном состоянии написала так:

"Мое сердце разбито, ведь на прошлых выходных я потеряла маму. К сожалению, из-за трагического поворота событий моя сестра погибла в тот же день. Я счастлива, что смогла провести последнюю неделю с мамой перед ее смертью. Я ценю любовь и поддержку всех и уважение к моей приватности в это тяжелое время". Видео дня

К слову, Патрисия была оперной певицей и педагогом по вокалу. Именно от нее Мэрайя унаследовала свой непревзойденный голос. Однако, как писала сама Кэри, у нее были непростые отношения с матерью.

Также она рассказывала, что не поддерживала общение с покойной сестрой, ведь для нее было "безопаснее в эмоциональном и физическом плане не контактировать с ней". По словам звезды, сестра давала употреблять ей кокаин в подростковом возрасте и принуждала к проституции.

Напомним, ранее певица Мэрайя Кэри рассказала о насилии в своей семье. По ее словам, отец часто бил мать и брата.

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