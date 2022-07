Артисты, чьи имена знают миллионы, пользуются своей популярностью, чтобы напоминать миру о происходящем в нашей стране.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину нашу страну поддержали немало артистов кино, театра, музыки и других сфер. Сегодня, на пятом месяце полномасштабной войны, звезды не забывают о том, что от рук рашистов гибнет мирное население. Кто и как высказывает свою солидарность с украинским народом - смотрите в материале УНИАН.

The Rolling Stones и Guns N' Roses

На своем концерте в Лондоне артисты выразили свою солидарность с украинцами, показав флаг нашей страны во время исполнения песни "Gimme Shelter". Также фанатам всего мира артисты продемонстрировали факты зверств российских оккупантов - кадры обстрелов и разрушений мирных районов разных городов.

Scorpions

Еще в марте 2022 года они изменили слова культовой песни "Winds of Change": вместо первой строчки песни "I follow the Moskva down to Gorky Park" ("Я иду по берегу Москвы-реки к парку Горького") теперь поется "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("Послушай мое сердце, оно говорит Украина").

Сейчас, во время исполнения этой композиции на концертах, артисты поднимают флаг Украины. Например, так они поддержали нашу страну 9 июля на выступлении в Израиле.

Imagine Dragons

Легендарные "драконы" также выразили солидарность с украинским народом. На концерте в Праге солист Дэн Рейнольдс взял флаг Украины из рук харьковчанки и поднял его на сцене.

Coldplay

На концерте в Варшаве они исполнили песню Святослава Вакарчука "Обійми", которая стала символом силы, стойкости и единства украинского народа.

Билли Айлиш

Американская певица на своем концерте развернула флаг Украины и поцеловала его, а затем исполнила песню "Happier Than Ever".

Напомним, Святослав Вакарчук спел легендарную "Обійми" на польском языке.

Также УНИАН собрал топ-10 новых украинских песен о войне.

