Она с детства общалась на русском, но сейчас перешла на украинский.

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что ее воспитывали в любви ко всему русскому, но сегодня она не хочет иметь ничего общего со страной-террористкой.

Она добавила, что сейчас имеет большое значение и язык, поэтому сама она перешла на украинский вопреки тому, что с детства разговаривала на русском.

"Знаешь, меня не воспитывали в ненависти ко всему русскому. Напротив, даже в любви воспитывали. Но сегодня не хочу иметь ничего общего с русским вообще, с этой страной, с этим языком", - сказала Ефросинина в интервью "Украинской правде".

Ефросинина добавила, что навсегда хочет отделить себя от России и так же она будет воспитывать своих детей.

"Я хочу отделить от них навсегда – себя, своих детей и все будущие поколения, которые потом породят мои дети. И я буду их воспитывать именно так", - отметила ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как во время войны борется с грустью.

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