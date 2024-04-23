Бадиян убежден, что вскоре Украина прекратит страдать от обстрелов.

Астролог Владимир Бадиян уверен, что Украина начнет побеждать в войне с Россией уже к концу текущего года. По его словам, мы получим вооружение, которое поможет нам отбивать вражеские атаки.

"Первый знак - нам помогут с некоторым новейшим оружием, которое может быть применено уже в конце 2024 года. Это будет один из важных моментов. Второе - какая-то страна, возможно, Япония, нам очень сильно будет помогать: и технологически, и морально. Это будет показателем того, что мы начнем побеждать. Далее - практически не будет ракетных ударов", - сказал астролог на YouTube-канале "Астрофеномен".

Он добавил, что Украина будет максимально защищена, а вот Россия продолжит страдать от обстрелов. Кроме того, Бадиян отметил, что начало именно этого процесса, когда Украина будет разворачивать российские ракеты на их же страну, приведет нас к победе.

"С того времени до конца войны будет очень мало. Один из показателей - у нас будет партнер, который нам реально будет помогать", - сказал астролог.

Напомним, ранее астролог назвал день и месяц, когда оккупанты захватят новые города.

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