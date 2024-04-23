Она подчеркнула, что Алексей является хорошим отцом.

Продюсер и бывшая жена рэпера Потапа - Ирина Горовая - рассказала, общается ли артист с их общим сыном Андреем.

Она отметила, что у мальчика сейчас подростковый период, поэтому ему важно поддерживать связь с обоими родителями. И хоть Потап с началом полномасштабного вторжения редко появляется в Украине, он все равно общается с наследником.

"Для нас важно, несмотря на то, что говорят, чтобы у сына был отец и они общались. Андрею нужен опыт пообщаться на все мужские темы. Реально Алексей - очень классный отец и ничто не может повлиять на их отношения", - сказала Ирина в интервью программе "ТУР ЗВЕЗДАМИ".

А сам Андрей добавил, что не стоит слушать сплетни, ведь он постоянно разговаривает со звездным папой и все у них хорошо.

"У нас с ним хорошие отношения, не слушайте СМИ. Конечно, мы в контакте, я к нему приезжаю", - сказал парень.

Также Ирина отметила, что кроме сына у них больше нет общих тем с бывшим мужем. А на все скандалы вокруг Потапа во время войны, она реагирует так:

"У него своя жизнь, а у меня своя. Я могу сказать свое видение, что так или не так, но это его жизнь и у меня есть своя жизнь".

К слову, Ирина и Потап долгое время работали вместе и были в браке 10 лет.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, забывают ли в Украине Потапа.

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