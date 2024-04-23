Какой церковный праздник отмечают 24 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

24 апреля православные верующие вспоминают святого Савву Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобного Савву Печерского, мученика Евсевия. В народном календаре - Евсеев день. О его традициях, приметах и запретах и кого почитают в церкви 24 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

24 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 апреля по новому календарю (7 мая по старому) - день памяти мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского и мученика Евсевия.

Савва жил в III веке, был храбрым воином и удостоился чина воеводы-стратилата. Он исповедовал христианство и часто помогал нуждающимся и обездоленным. За эту добродетель Савва получил от Бога дар чудотворения и исцеления.

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Император Аврелиан, узнав о вероисповедании Саввы, пытался заставить его отречься от веры. Когда Савва отказался, его подвергли пыткам, но воевода чудом оставался невредим. 70 воинов, которые стали свидетелями этого, тоже уверовали в Христа. Их приговорили к казни, а святого Савву бросили в темницу. Он до конца вынес выпавшие мучения и не отрекся от веры.

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О Савве Печерском сохранилось немного информации. Известно, что он жил в XIII веке и подвизался в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. В "Книге о святых" и в каноне службы Киево-Печерским Савву Печерского называют чудотворцем. Память его совершается 24 апреля - ради тезоименитства со святым Саввой Стратилатом.

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О жизни Евсевия также известно не очень много. Евсевий и еще 40 человек вместе с ним были свидетелями пыток святого Георгия Победоносца. Увидев чудесные исцеления воина, все они уверовали в Христа. За это мучеников отправили в темницу, а затем казнили.

Праздник 24 апреля по старому стилю - день памяти Антипы, епископа Пергама Асийского.

О чем говорят приметы на 24 апреля

В народном календаре 24 апреля - праздник Евсеев день. Его приметы говорят о будущей погоде и урожае:

день жарким выдался - в июне будет прохладно;

сережки на березе появились - можно сеять овес;

много комаров - будет хороший урожай овса;

дождь пошел - к урожаю ржи;

зацвела черемуха - жди скоро холодов.

После этого дня ждут еще 12 ночных заморозков.

Что можно делать 24 апреля

Савва Стратилат - покровитель военных, ему молятся с просьбами укрепить дух, вынести все тяготы жизни. Святого Евсевия считают покровителем посевных работ, ему молятся о хорошем урожае овса.

По народным традициям в этот день принято готовить блюда из овса - кашу, хлеб, суп, овсяное печенье и кисель, чтобы был богатый урожай, а также пекут овсяные блинчики - ими угощают близких и нуждающихся, чтобы в доме был достаток.

Что нельзя делать 24 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, ругаться, устраивать пьянки. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещены скоромные продукты, в этот день полагается сухоядение.

Народные приметы не советуют начинать новых дел - все будет впустую. Нельзя ни в коем случае отказывать в помощи - неосторожным поступком можно навлечь нищету. Запрещено одалживать и пересчитывать деньги - к бедности.

24 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

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