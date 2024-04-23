Музыкант призвал популяризировать украиноязычный контент.

Известный певец и лидер группы "Скай" Олег Собчук высказался об украинцах, которые до сих пор слушают российские песни и делают их лидерами в рейтинге стримингового сервиса Spotify.

Он отметил, что некоторые до сих пор не понимают важности отстаивания собственной культуры и делают ошибки прошлого.

"Это просто плохая привычка, как курение, например. Это плохая привычка, которая, я верю, со временем пройдет и эта тенденция уже началась. Главное - продолжать тенденцию и популяризировать настойчиво украиноязычный продукт, качественный продукт", - подчеркнул музыкант в интервью программе "Вікна".

Собчук добавил, что должна быть поддержка со стороны государства. Однако самое главное - это помнить, что культура тоже является оружием в войне с врагом.

"Жаль, что такой ценой сейчас люди начали переходить на украинский язык. Я искренне желаю, чтобы это было еще больше, еще массово. Необходимо и дальше не останавливаться, делать шаги потому, что враг не спит. Враг работает в тылу и первый жжет книги на оккупированных территориях. Первое, что делает враг - это убивает культуру, убивает язык. Поэтому мы должны быть начеку и защищать не только нашу землю, но и нашу культуру и наш язык в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Олег.

Напомним, ранее известный украинский певец назвал причину, по которой до сих пор не на фронте.

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