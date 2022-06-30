Таким образом артист высказал свою благодарность польскому народу за солидарность и помощь.

Фронтмен музыкальной группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который сейчас защищает страну не только на позициях, но и на информационном фронте, исполнил свою легендарную песню "Обійми" на польском языке. Видео с концерта артист опубликовал в своем Instagram-блоге.

"Вчера была та встреча с вами, когда всех слов мало, чтобы рассказать, поблагодарить… Дорогая Варшава, невероятная Польша, спасибо за все, что вы сделали и делаете для Украины, за то, что вместе с нами разделяете нашу боль, за то, что нашу веру и решимость подпитываете своей энергией, за то, что чтите наших защитников", - прокомментировал артист и экс-депутат свое выступление в рамках благотворительного концерта.

Уточняется, что деньги, собранные в ходе этого мероприятия, помогут деткам, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения Кремля. Часть суммы будет также направлена на ВСУ.

Напомним, ранее Вакарчук обратился к пленному командиру полка "Азов".

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