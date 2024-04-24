Она удивляется бреду, который пишут о ней в РФ.

Украинская певица Анастасия Приходько, творчество которой долгое время продюсировал Константин Меладзе, высказалась о новых сплетнях вокруг их отношений со времен шоу "Фабрика звезд".

Оказалось, что недавно росСМИ начали писать, что артистка имела не только рабочие связи с известным продюсером, но и даже является его внебрачной дочерью. Сама Приходько не смогла промолчать и опубликовала у себя в Instagram немало статей-фейков из страны-агрессора.

"Я теперь внебрачная дочь Меладзе", - саркастически написала Анастасия.

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А потом добавила, что был один момент, который она действительно скрывала от всех. И это не отношения отца и дочери. Речь идет о своем реальном возрасте, с которым она пришла на шоу.

"Скажу только одно, на "Фабрику" я попала через обман. На самом деле мне было не 20 лет, а 16, но мы изменили документы перед шоу. Поэтому на самом деле мне 33, а не 37! Живите теперь с этим", - прокомментировала певица, которая не впервые читает неправду о себе от росСМИ.

Что известно о сотрудничестве Приходько и Меладзе

В 2007 году Анастасия Приходько победила на шоу "Фабрика звезд", которое проходило в РФ. Потом Константин Меладзе стал ее продюсировать. Об их сотрудничестве ходило немало различных сплетен. Сама же певица неоднократно подчеркивала, что ей было трудно найти общий язык с известным продюсером. По ее словам, он часто оскорблял и унижал. Мужчина не верил в нее, как в артистку и отмечал, что она не умеет петь.

В 2014 Анастасия попрощалась с российским шоу-бизнесом и отказалась от наград, которые получила там.

Напомним, ранее Анастасия Приходько жестко разнесла концерт с Брежневой.

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