Отношения пары стремительно развиваются.

Личная жизнь украинской рэперши Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil будет представлять Украину на "Евровидении-2024", особо не афишируется. Однако обозревателю украинского шоу-бизнеса Богдану Беспалову удалось выяснить новые детали отношений звезды с избранником.

Оказалось, что девушка, которая недавно переехала из Киева на Франковщину ради возлюбленного, теперь готовится к знакомству с его мамой.

"В городе Долина Ивано-Франковской области случайно встретили Алену Алену с ее парнем. Из разговора удалось услышать, что они едут домой на знакомство с его мамой. Артистка была немного взволнована. Его родители живут где-то в области, вроде в Выгоде", - отмечает издание Bespalov Media.

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Также Беспалов опубликовал совместные фото пары в магазине.

Как прошло знакомство с родителями и знаком ли избранник с родными Алены - неизвестно.

К слову, Alyona Alyona в прошлом году впервые показала нового бойфренда-музыканта, которого зовут Владимир. Она отмечала, что благодаря любимому изменилась и стала более женственной. Тогда рэперша отмечала, что не хочет, чтобы их отношения были публичными. Девушка имела негативный опыт, поэтому держит личное за семью замками.

Напомним, ранее известный блогер рассекретил тайного избранника Мишель Андраде.

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