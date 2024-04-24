24 апреля праздник - День рождения газированной воды и Международный день защиты от шума.

В эту дату. 24 апреля, в мире отмечается День витражных сказок, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, Международный день секретаря, День профессиональных административных работников, Всемирный день борьбы с менингитом, День модной революции. 24 апреля - 114-й день года (115-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 251 день.

Какой праздник 24 апреля в разных странах

Во многих государствах 24 апреля отмечаются разные торжества - предлагаем вам узнать о некоторых из них:

День сосиски в тесте - США.

День космонавтики - Китай.

День памяти жертв геноцида - Армения .

. День расширения политических прав женщин, День местного самоуправления - Индия.

День охраны труда - Бангладеш.

День демократии - Непал.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране отмечается День солидарности молодежи (это торжество встречают сегодня во всем мире).

Видео дня

Памятные события в истории 24 апреля

1833 - в США запатентована газированная вода.

1915 - турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днем памяти жертв геноцида армян.

1949 - в Киеве открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.

1953 - английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

1985 - Верховный суд Канады признал законной работу магазинов по воскресеньям.

1990 - запущен орбитальный телескоп Хаббл.

2005 - в видеохостинге YouTube опубликован первый видеоролик "Me at the zoo".

Какой сегодня церковный праздник

Верующие, которые встречают православные торжества по старому стилю, отмечают церковный праздник 24 апреля, Дeнь пaмяти cвятитeля Вapcoнoфия, eпиcкoпa Твepcкoгo, а также Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Aнтипы Пepгaмcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иaкoвa Жeлeзнoбopoвcкoгo. Верующие, поддержавшие ПЦУ в переходе на новый календарь, отметят день памяти мученика Саввы Стратилата.

Приметы и запреты 24 апреля 2024 - что нельзя делать

Приметы на сегодня гласят, что в эту дату запрещено мыть окна - в них будут смотреться злые духи. Не стоит заниматься рукоделием - вещь долго не "проживет". Нельзя пересчитывать деньги - потеряете все. Сажать и пересаживать растения тоже не нужно - быстро погибнут.

Народные приметы о погоде расскажут о будущих днях:

облака собираются в тучи - к ливню;

восход красного цвета - будет ветрено;

день сухой и жаркий - к плохому урожаю зерна;

идет дождь - ждите хорошего урожая грибов.

24 апреля женщины в старину пытались избавиться от своих грехов и печалей. Для этого они усердно молились дома, а затем шли к ближайшему водоему. Набирали левой рукой воду, умывались, зачем шли обратно, не оборачиваясь. Считалось, что именно 24 апреля вода целебная, и может помочь очиститься от негатива.

Вас также могут заинтересовать новости: