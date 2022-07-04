Эти композиции точно стоит добавить в плейлист. Они поднимают боевой дух и вселяют веру в победу Украины, которая непременно случится в ближайшем времени.

Украинская музыка в последние почти 5 месяцев служит мощнейшим инструментом для поднятия боевого духа украинцев. Благодаря новым композициям люди, которые находятся далеко от своего дома, верят в лучшее, а те, кто на фронте - не опускают руки в борьбе за свою землю.

Друга Ріка - Чи ти чув

Артисты посвятили композицию жителям Мариуполя и заложникам на заводе "Азовсталь". Песня действительно заставляет плакать.

Анна Тринчер - Не залишай

В этой песне она является девушкой, чей возлюбленный ушел воевать за Украину. Композицию она посвятила всем женщинам, которые каждый день ждут сообщения: "Я живой".

Макс Барских - Буде весна

Данная короткая песня покорила сердца миллионов. В TikTok распространяются миллионы роликов с этим саундтреком. Макс поет - однажды 24 февраля закончится и прейдёт весна, разрушенные города отстроят, а переселенцы вернутся домой.

Віталій Козловський & IKSIY - Перемога

Как сказал автор песни, победа - это самое желанное слово для каждого украинца сегодня.

"Я долго не хотел ничего выпускать. Только настроюсь - опять страшные новости, снова прилеты, жертвы. Была полная апатия ко всему, не говоря уже о песнях. Но в конце концов подумал: цель рашистов и состоит в том, чтобы нас запугать, лишить мотивации, чтобы мы отчаялись и морально сдались. И мы этого не должны допустить!

Нельзя падать духом, когда наши военные с улыбкой говорят: "Все будет хорошо! Победим и вернемся!", - прокомментировал Козловский.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

В украинском тексте к песне Эда Ширана 2Step фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал свою историю того, как для их семьи началась война. И это не только его история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война.

СКАЙ - Не відступати і не здаватись

Композиция несет главную мысль - в борьбе с оккупантами за свою территорию и за свою нацию нельзя отступать и сдаваться.

Jerry Heil - Мрія

Данную песню звезда написала несколько месяцев назад, когда рашисты разбили известный украинский самолет. К сожалению, печальные строчки этой композиции актуальны до сих пор.

НІЧКА - Україна, Мам

Как высказалась сама исполнительница, песня соткана из ее чувств, эмоций и рефлексий от нашей общей истории.

"Текст родился за 3 ночи. По одному куплету в марте, апреле и мае. Потом сразу музыка. Я записала песню на диктофон в деревне, в бабушкиной ванне. Там же во дворе сняла на телефон видео, смонтировала. И почувствовала, что должна дать это людям, Украине, миру", - написала в описании певица.

Alyona Alyona и Jerry Heil - Чому?

Многие украинцы задают себе этот вопрос, пытаясь понять почему у людей отобрали дома, безопасность? Почему страдают невинные? Почему льются детские слезы? Эти вопросы артистки перечислили в своем новом хите.

Каменских - Back Home

Многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то уехал в более безопасное место, а кто-то вообще остался без крыши над головой. Эта песня о том, как многие мечтают вернуться в родные стены.

Напомним, названы топ-5 новых песен, вдохновляющих на победу.

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