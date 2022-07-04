Украинская музыка в последние почти 5 месяцев служит мощнейшим инструментом для поднятия боевого духа украинцев. Благодаря новым композициям люди, которые находятся далеко от своего дома, верят в лучшее, а те, кто на фронте - не опускают руки в борьбе за свою землю.
- Друга Ріка - Чи ти чув
- Анна Тринчер - Не залишай
- Макс Барских - Буде весна
- Віталій Козловський & IKSIY - Перемога
- Ed Sheeran – 2step ft Antytila
- СКАЙ - Не відступати і не здаватись
- Jerry Heil - Мрія
- НІЧКА - Україна, Мам
- Alyona Alyona и Jerry Heil - Чому?
- Каменских - Back Home
Друга Ріка - Чи ти чув
Артисты посвятили композицию жителям Мариуполя и заложникам на заводе "Азовсталь". Песня действительно заставляет плакать.
Анна Тринчер - Не залишай
В этой песне она является девушкой, чей возлюбленный ушел воевать за Украину. Композицию она посвятила всем женщинам, которые каждый день ждут сообщения: "Я живой".
Макс Барских - Буде весна
Данная короткая песня покорила сердца миллионов. В TikTok распространяются миллионы роликов с этим саундтреком. Макс поет - однажды 24 февраля закончится и прейдёт весна, разрушенные города отстроят, а переселенцы вернутся домой.
Віталій Козловський & IKSIY - Перемога
Как сказал автор песни, победа - это самое желанное слово для каждого украинца сегодня.
"Я долго не хотел ничего выпускать. Только настроюсь - опять страшные новости, снова прилеты, жертвы. Была полная апатия ко всему, не говоря уже о песнях. Но в конце концов подумал: цель рашистов и состоит в том, чтобы нас запугать, лишить мотивации, чтобы мы отчаялись и морально сдались. И мы этого не должны допустить!
Нельзя падать духом, когда наши военные с улыбкой говорят: "Все будет хорошо! Победим и вернемся!", - прокомментировал Козловский.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila
В украинском тексте к песне Эда Ширана 2Step фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал свою историю того, как для их семьи началась война. И это не только его история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война.
СКАЙ - Не відступати і не здаватись
Композиция несет главную мысль - в борьбе с оккупантами за свою территорию и за свою нацию нельзя отступать и сдаваться.
Jerry Heil - Мрія
Данную песню звезда написала несколько месяцев назад, когда рашисты разбили известный украинский самолет. К сожалению, печальные строчки этой композиции актуальны до сих пор.
НІЧКА - Україна, Мам
Как высказалась сама исполнительница, песня соткана из ее чувств, эмоций и рефлексий от нашей общей истории.
"Текст родился за 3 ночи. По одному куплету в марте, апреле и мае. Потом сразу музыка. Я записала песню на диктофон в деревне, в бабушкиной ванне. Там же во дворе сняла на телефон видео, смонтировала. И почувствовала, что должна дать это людям, Украине, миру", - написала в описании певица.
Alyona Alyona и Jerry Heil - Чому?
Многие украинцы задают себе этот вопрос, пытаясь понять почему у людей отобрали дома, безопасность? Почему страдают невинные? Почему льются детские слезы? Эти вопросы артистки перечислили в своем новом хите.
Каменских - Back Home
Многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то уехал в более безопасное место, а кто-то вообще остался без крыши над головой. Эта песня о том, как многие мечтают вернуться в родные стены.
Напомним, названы топ-5 новых песен, вдохновляющих на победу.