Группа поддерживает Украину в развязанной РФ войне.

Американская поп-рок-группа Imagine Dragons дала концерт в Праге. Во время исполнения одной из песен солист Дэн Рейнольдс взял флаг Украины из рук харьковчанки и поднял его на сцене.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале "Труха".

Отмечается, что желто-синий флаг солисту передала харьковчанка, жительница разрушенной оккупантами Северной Салтовки. Музыкант без раздумий взял его и продолжил выступать.

Отметим, Imagine Dragons несколько раз выступали в Украине. Каждый раз они на сцене поднимали флаг Украины. С начала полномасштабной войны в Украине группа Imagine Dragons поддержала нашу страну на благотворительном марафоне Save Ukraine. Также они отменили концерты в России.

Напомним, ранее на концерте в Киеве во время исполнения песни It's Time Рейнольдс пел, держа в руках флаг Украины, на котором виднелось множество надписей.

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