Ей трудно говорить о родном человеке.

Украинская ведущая Маша Ефросинина, младшая сестра которой сейчас живет стране-агрессоре, прокомментировала их отношения во время войны.

Она отметила, что полномасштабное вторжение повлияло на сестринское общение, более того, оно у них полностью прекратилось.

"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще", - ответила ведущая в интервью "УП".

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Маша также добавила, что не хочет особо комментировать эту тему, ведь не несет ответственности за выбор родных ей людей.

"Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет", - подчеркнула Ефросинина.

К слову, сестра Ефросининой - Елизавета Ющенко - живет в РФ вместе с мужем-россиянином. У них есть общий ребенок. О войне в Украине Лиза не говорит публично.

Напомним, ранее Маша Ефросинина высказалась о своей позиции по поводу языкового вопроса.

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