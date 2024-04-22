Апрельское полнолуние, известное как Розовая Луна, наступит в знаке Скорпион.

Во втором месяце весны мы сможем наблюдать полнолуние под красивым названием - Розовая Луна. Когда полнолуние в апреле 2024, действительно ли Луна будет розового цвета что можно планировать в это время - рассказываем ниже в материале.

Розовое полнолуние - действительно ли Луна будет розового цвета

Розовая Луна - это название апрельского полнолуния, придуманное индейцами Северной Америки. Но спутник Земли в это время не меняет свой цвет, а имя ему дали в честь розовых цветов шиловидного флокса, который распускается как раз в апреле.

В других культурах у апрельской Луны - другие названия:

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у китайцев - Пионовая Луна;

у кельтов - Луна Роста;

у викканцев - Луна Семени;

у чероки - Цветочная Луна.

Жители Южного полушария называют это полнолуние Урожайная Луна и Луна Охотника.

Когда будет Розовая Луна в апреле 2024

Луна достигнет фазы полнолуния 24 апреля в 02:49 по киевскому времени (23 апреля, 23:49 GMT).

С Земли Луна будет выглядеть полной примерно за сутки до и после этого момента.

Что можно делать в полнолуние

Полнолуние наступит в знаке Скорпион - это время, когда можно освобождаться от прошлого и избавляться лишнего. Если удастся в течение этих двух-трех дней закончить начатые дела - месяц обещает быть успешным.

Время полнолуния также подходит для того, чтобы:

загадывать желания, ставить цели;

продумывать стратегию, анализировать сложившиеся ситуации;

медитировать, молиться, заниматься духовными практиками;

мириться с теми, с кем в ссоре;

отдавать долги, выполнять данные обещания.

Также хорошо заняться каким-либо творчеством - как известно, в это время в человеке просыпаются скрытые таланты.

Что нельзя делать в полнолуние

Считается, что полнолуние обладает особыми энергетическими свойствами и способно влиять на эмоции людей. Под этим влиянием зачастую принимают импульсивные и не взвешенные решения, чего делать не стоит.

Что не надо делать в полнолуние еще:

отправляться в дальнюю дорогу - повышается риск происшествий;

назначать неоперативные хирургические вмешательства;

сажать что-либо - это негативно отразится на росте и урожае;

начинать или заканчивать отношения - эмоции и чувства наиболее интенсивны;

подписывать важные договора, заключать сделки.

Следует отказаться от вредных привычек, а физические нагрузки сделать умеренными. Также не советуют ничего выносить из дома в канун полнолуния - можно лишиться удачи.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2024 с удачными и неудачными днями.

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