Во втором месяце весны мы сможем наблюдать полнолуние под красивым названием - Розовая Луна. Когда полнолуние в апреле 2024, действительно ли Луна будет розового цвета что можно планировать в это время - рассказываем ниже в материале.
- Розовое полнолуние - действительно ли Луна будет розового цвета
- Когда будет Розовая Луна в апреле 2024
- Что можно делать в полнолуние
- Что нельзя делать в полнолуние
Розовое полнолуние - действительно ли Луна будет розового цвета
Розовая Луна - это название апрельского полнолуния, придуманное индейцами Северной Америки. Но спутник Земли в это время не меняет свой цвет, а имя ему дали в честь розовых цветов шиловидного флокса, который распускается как раз в апреле.
В других культурах у апрельской Луны - другие названия:
- у китайцев - Пионовая Луна;
- у кельтов - Луна Роста;
- у викканцев - Луна Семени;
- у чероки - Цветочная Луна.
Жители Южного полушария называют это полнолуние Урожайная Луна и Луна Охотника.
Когда будет Розовая Луна в апреле 2024
Луна достигнет фазы полнолуния 24 апреля в 02:49 по киевскому времени (23 апреля, 23:49 GMT).
С Земли Луна будет выглядеть полной примерно за сутки до и после этого момента.
Что можно делать в полнолуние
Полнолуние наступит в знаке Скорпион - это время, когда можно освобождаться от прошлого и избавляться лишнего. Если удастся в течение этих двух-трех дней закончить начатые дела - месяц обещает быть успешным.
Время полнолуния также подходит для того, чтобы:
- загадывать желания, ставить цели;
- продумывать стратегию, анализировать сложившиеся ситуации;
- медитировать, молиться, заниматься духовными практиками;
- мириться с теми, с кем в ссоре;
- отдавать долги, выполнять данные обещания.
Также хорошо заняться каким-либо творчеством - как известно, в это время в человеке просыпаются скрытые таланты.
Что нельзя делать в полнолуние
Считается, что полнолуние обладает особыми энергетическими свойствами и способно влиять на эмоции людей. Под этим влиянием зачастую принимают импульсивные и не взвешенные решения, чего делать не стоит.
Что не надо делать в полнолуние еще:
- отправляться в дальнюю дорогу - повышается риск происшествий;
- назначать неоперативные хирургические вмешательства;
- сажать что-либо - это негативно отразится на росте и урожае;
- начинать или заканчивать отношения - эмоции и чувства наиболее интенсивны;
- подписывать важные договора, заключать сделки.
Следует отказаться от вредных привычек, а физические нагрузки сделать умеренными. Также не советуют ничего выносить из дома в канун полнолуния - можно лишиться удачи.
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