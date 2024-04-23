Его экс-избранница уехала в США.

Украинский актер Владимир Гладкий сообщил, что расстался со своей любимой девушкой Джулией спустя пять лет отношений.

По его словам, его экс-девушка захотела строить свою жизнь в Америке, а он решил остаться в Украине.

"Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное – это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я – в Украине", – рассказал актер в интервью kp.ua.

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Известно, что Джулия также снимается в кино, однако за границей. В украинских проектах она не появлялась, а вот Гладкий наоборот - он снимается в сериалах, созданными в нашей стране.

Кроме того, Джулия увлекается гримерным делом. Она даже закончила голливудскую школу грима. Ее коронная работа – пластический грим (зомби, оборотни и т.п.).

Чем известен Владимир Гладкий

Владимир Гладкий снимался в таких сериалах как "Ты только мой", "Второй шанс", "Участковый с ДВРЗ", "Двойное отображение", "Штамп в паспорте" и других.

Интересно, что актер неоднократно говорил, что если бы у него не сложилось с актерской деятельностью, то он стал бы десантником.

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