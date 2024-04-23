Он теперь по-другому смотрит на некоторые вещи.

Лидер украинской группы "Скай" Олег Собчук рассказал, как полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило его жизнь.

Мужчина отметил, что после 24 февраля 2022 года стал совсем другим человеком. Война в стране заставила его переосмыслить некоторые вещи и установить новые приоритеты.

"Не кардинально, но очень существенно изменилось все. Это теперь разные люди. Действительно была жизнь до войны и после - это факт, это правда. Ты просто понимаешь, что лишнее, кто лишний... Понимаешь, что нет времени, чтобы его тратить или на мелочи, или на какие-то бытовые вещи. Жаль, что такой ценой, но ты понимаешь это и продолжаешь дальше жить", - сказал Олег в интервью программе "Вікна".

Собчук отметил, что и его окружение изменилось. С некоторыми людьми пришлось попрощаться навсегда, а с другими - наоборот познакомиться. Однако он ни о чем не жалеет.

"Автоматически война и отсеяла, и добавила людей. То есть это естественный процесс, отсеивание - это абсолютно нормально. Инородное тело оно не приживается, оно отмирает. Так же и с людьми, так должно быть", - добавил музыкант.

Напомним, ранее Олег Собчук назвал причину, по которой до сих пор не на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: