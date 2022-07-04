Известные всему миру музыканты показали флаг нашей страны перед многотысячной аудиторией.

Известные всему миру рок-группы The Rolling Stones и Guns N' Roses показывают - мир не устал от войны. На своем концерте в Лондоне артисты снова выразили свою солидарность с украинцами, которые пятый месяц страдают из-за вторжения российских войск и бомбежки мирных населенных пунктов.

Так, фанаты рок-артистов опубликовали на YouTube отрывки концерта, на которых видно, что прямо во время исполнения песни "Gimme Shelter" за спинами музыкантов на огромном экране сначала появился сине-желтый флаг. Зрители начали очень громко аплодировать и свистеть.

Также The Rolling Stones показали в ходе своего концерта в Лондоне кадры взрывами и разрушениями украинских городов - они пострадали из-за того, что Россия выпускала ракеты.

Напомним, кременчужанка довела до слез песней в память о погибших в местном ТЦ 27 июня.

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