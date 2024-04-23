Народный праздник 24 апреля известен под названиями Евсеев день, Евсей – овсы сей, Антип-водогон, Антип-водопол.

Православная церковь Украины 24 апреля по новому стилю Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, а также преподобного Саввы Киево-Печерского и Елизаветы Чудотворницы. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномученика Антипа из Пергама Асийского.

Народный праздник 24 апреля посвящали посеву зерновых культур, прежде всего - овса. В давние времена люди знали много примет, которые свидетельствовали о наступлении удачного времени для посева овса - это цветение калины, появление сережек на березе или появление дубовых листьев.

В этот народный праздник не только сеяли овес, но также готовили блюда из этой культуры - каши, печенье, кисель, оладьи. По поверью, такая еда сегодня приносит хорошее самочувствие и крепкое здоровье.

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Праздник 24 апреля считается неудачным для путешествий. Дело в том, что в конце апреля дороги размывались и покрывались непроходимой грязью. Люди боялись загрузнуть в пути, поэтому далеко от дома до потепления не выезжали.

Также сегодняшний день считается несчастливым для ведения бизнеса и рыбалки. А женщинам сегодня не стоит заниматься рукоделием.

24 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру решительные, волевые, самодостаточные. Они всегда знают, чего хотят от жизни. Имеют основной и запасной план для каждой ситуации. Рожденные 24 апреля люди стремятся к роскоши и богатству. Они тяжело переносят лишения.

Что нельзя делать 24 апреля

Не стоит в этот день есть мучные изделия, иначе заболит живот, но можно есть овсяные блюда.

Не стоит себя жалеть, вспоминать старые обиды и неприятности, завидовать другим. Если проведете день в негативных эмоциях, то так будет на протяжении года.

Не мстите и не совершайте злых поступков сегодня, иначе содеянное вернется бумерангом.

Неудачный день для ведения бизнеса, заключения сделок, запуска новых проектов.

Нельзя рыбачить, пока продолжается нерест рыбы.

Приметы погоды 24 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на березе появились сережки, то уже можно сажать картошку и сеять овес.

Дождливый день - к большому урожаю ягод, ветреный - зерновых.

Если появилось много комаров и мух, то больше заморозков не будет.

Пошел дождь - стоит отложить посевы, иначе вылезет много сорняков.

Если в ивы и тополя летит пух, то уже можно сеять поздние культуры.

Гроза сегодня - к большому урожаю меда на пасеках.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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