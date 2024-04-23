Он считает, что стоит каждому заниматься своим делом.

Украинский певец и лидер группы "Скай" Олег Собчук назвал причину, по которой не пошел воевать на фронт.

43-летний мужчина постоянно собирает средства во время своих выступлений и помогает военным. А на упреки относительно своего отсутствия в рядах ВСУ не обращает внимания. Мужчина уверен, что в тылу он больше принесет пользы, чем на войне с оружием в руках.

"Я там, где сейчас я наиболее эффективен. Поверьте мне, здесь дело не в страхе, а именно в эффективности. С начала полномасштабного вторжения "Скай" собрала, передала и сделала отчет о сумме более 25 миллионов гривен. Поэтому именно эта фраза "Ты более эффективен там, чем здесь" - это не мои даже слова. Это слова моих друзей, которые сейчас на передовой, где мы часто бываем", - ответил музыкант в интервью программе "Вікна".

Собчук также добавил, что часто общается с военными и знает, как им трудно на фронте. Поэтому готов максимально работать и не останавливаться, чтобы его донаты приближали победу Украины и возвращали всех героев домой.

Напомним, ранее певец Олег Скрипка ответил, пойдут ли его старшие сыновья воевать на фронт.

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