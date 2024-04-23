Сейчас они пытаются сохранить свои отношения.

Муж певицы MamaRika, шоумен Сергей Середа рассказал, что кризис в их отношениях усугубился до такой степени, что они едва не развелись три месяца назад.

В программе "ЖВЛ" он рассказал, что в день релиза песни "Хтось йде", где они впервые рассказали о сложностях в браке, они расстались, однако на следующий день им удалось поговорить и воссоединиться.

"Три месяца назад была более сложная ситуация. В день релиза мы уже просто расходимся, но на следующий день как-то все ушло… Я вообще за то, что если есть малейший шанс, то нужно им воспользоваться. Надо попробовать довести до конца", – признался Сергей.

Он добавил, что сейчас они стараются как можно чаще оставаться наедине и больше откровенно разговаривать.

"Укладываем Давида, чтобы нам никто не мешал и начинаем очень откровенно разговаривать. Не опасаясь того, что кого-то можем оскорбить", – добавил шоумен.

Середа говорит, что они с супругой пытаются спасти свой брак и даже ходят к психологу.

Напомним, ранее MamaRika пожаловалась на ссоры с мужем из-за ревности. Она говорит, что ей не хватает личного пространства.

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