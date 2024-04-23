Месяц обещает быть неоднозначным.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп на май для всех знаков Зодиака. Что звезды сулят именно вам в конце весны - узнайте в своем детальном прогнозе.

Овен

Начало мая чревато для Овнов встрясками, конфликтами и желанием всем навязать свою позицию. Могут быть потери физических сил, из-за чего у них могут развиться какие-то болезни. Марс входит в Овна, а это катастрофы, удары судьбы и прочее. То есть в мае именно Овен будет самым бедным знаком Зодиака.

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Телец

Месяц пройдет для Тельца в стиле ностальгии, они могут возобновить старые дела, вернуться к решению забытых вопросов, встретить старых знакомых. Однако им не всегда стоит оглядываться на прошлое. Венера в их знаке подарит им классную ситуацию в делах и финансовых возможностей. Поэтому можно сказать, что Тельцы - счастливчики мая.

Близнецы

У Близнецов ситуация схожа с Тельцами. Они могут возобновить общение со старыми знакомыми. В плане финансов и карьере могут быть неожиданные перемены, которые были уже подготовлены. Юпитер - планета большого счастья - в конце месяца войдет в их знак, давая им возможность реализовать личные амбиции и запланировать путешествие. В амурных делах у них тишь да гладь.

Рак

Май будет для Раков довольно интересным месяцем. Они могут изменить свое прошлое и исправить ошибки. Можно кардинальным образом изменить практически все свою жизнь. Для их кошелька тоже будет благоприятная ситуация, поэтому они в мае могут пополнить свои заначки. А вот в личной жизни все не так гладко, могут быть расставания и разводы.

Лев

Львам стоит справляться со всеми проблемами в одиночку. Лучше ни с кем никуда не ездить. Также им будет трудно донести до окружающих свои идеи. Стремление стоять на своем вызовет сплетни и пересуды. Существует опасность увольнения. Могут подставить одноклассники, одногруппники и коллеги. Активные действия в карьере лучше перенести на конец месяца, а остальное время - наслаждаться отдыхом. Не рекомендуется брать кредиты, потому что возможно финансовое банкротство. А вот в личной жизни все будет супер. Львы могут встретить человека, который подойдет им на 100 процентов.

Дева

Ваша жизнь будет очень насыщенной, возможны новые знакомства и общение. Однако будьте осторожны, потому что есть риск стать жертвой обмана. В течении первых двух недель мая не рекомендуется брать кредиты, переходить с работы на работу, переоформлять документы. В третьей декаде все же придется побороться за свои права. Вы можете получить хорошие знания, поступить в ВУЗ. Семья потребует от вас принятия ответственного решения.

Весы

В начале мая Весам не стоит проявлять инициативу, потому что вы можете столкнуться с противодействием партнеров. Однако природное равновесие поможет Весам сохранить покой и стабильность в любой ситуации. В плане любви супругам лучше не давать повода для ревности. Одинокие Весы могут познакомиться с близким человеком уже в начале месяца.

Скорпион

Напряженная обстановка в начале мая призовет Скорпиона к порядку и собранности. Если вы определились с главной целью на ближайшее время, то действуйте смело и не отвлекайтесь на мелочи. Весьма активный месяц, главное - направлять энергию в мирное русло. Творческий подход к любому делу может быть благоприятным. В целом причин для беспокойства у вас нет. В конце месяца вы сможете расслабиться и даже встретить свою судьбу.

Стрелец

В мае вам стоит быть готовыми к испытаниям, связанными с друзьями. Могут разрываться даже самые прочные отношения. Спасательным кругом может стать любимый человек, поэтому с ним стоит проводить больше времени. На работе могут быть придирки со стороны начальства, скандалы и прочее. Также вы рискуете потерять огромную сумму денег в середине месяца. При этом вы можете заниматься спортом и работать над отношениями.

Козерог

Май будет для Козерогов позитивным временем. Вам стоит как можно больше стараться в профессиональной деятельности. Во второй декаде месяца Меркурий поможет Козерогам пополнить кошелек. В личном плане им доступны любовные победы. В целом месяц для них будет хорошим.

Водолей

Водолеи - свободные люди, которые не хотят ни в чем себя ограничивать. Однако все же придется взять себя в руки. В плане личной жизни, то амурные дела лучше оставить на волю случая. Возможны спонтанные встречи, можно встретить любовь всей своей жизни. А в плане карьеры - не бывает худа без добра. Могут быть сложности, но не забывайте, что есть еще и фортуна. Можете выиграть в лотерею.

Рыбы

Последний весенний месяц порадует Рыб позитивным настроем, приятными событиями. Все сложится удачно, если все начинания Рыб будут основаны на творчестве. В плане карьеры май откроет для них новые перспективы. Благоприятными будут коммерческие дела. В личной жизни им будет сопутствовать романтическое настроение. Кроме того, вы можете укрепить связь с любимым человеком. Подумайте о покупке недвижимости.

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