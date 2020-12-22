WAP признан лучшей песней / instagram.com/iamcardib
Опубликован рейтинг лучших синглов и альбомов 2020 года. В этот список вошла композиция WAP.
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Об этом сообщает bbc.com.
В припеве песни говорится о "влажной киске". И именно этот трек стал лидером по количеству запросов в Google. А также он занял лидирующие позиции в хит-парадах Европы и США.
На втором месте оказался ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Бейонсе. На третьей позиции - People I've Been Sad от французской исполнительницы Christine and the Queens.
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