Премьера нашумевшего сериала по мотивам игры состоится 15 января.

Премьера первого эпизода "The Last of Us" состоится в воскресенье, 15 января. На одном из самых известных агрегаторов кинорецензий Rotten Tomatoes сериал уже получил стопроцентный рейтинг. Это значит, что все зрители поставили ему самую высокую оценку.

Что говорят о шоу критики - читайте в материале.

Отзывы критиков

Washington Post: "Есть щемящее ощущение, что какие-то мелкие изменения в диалогах были сделаны просто ради изменений, и мне, как человеку, годами досконально переваривающему игру, сложно разобрать, улучшили ли они что-то. По моему мнению, они кажутся второстепенными изменениями, не хуже и не лучше. "The Last of Us" от HBO по-прежнему представляет собой увлекательное и приятное путешествие по старой знакомой приключенческой сказке, в которой участвуют актеры, чтящие оригинальное видение. Когда я сравниваю две истории и художественный выбор, сделанный, чтобы отличить шоу от игры, я должен признать: версия HBO иногда затмевает всех".

IGN: "The Last of Us" от HBO — это захватывающая дух адаптация одной из самых впечатляющих историй, рассказанных в видеоиграх, которая блестяще представляет путешествие Джоэла и Элли совершенно новой аудитории. Благодаря двум выдающимся актерам Белле Рамзи и Педро Паскалю, он представляет собой обогащающее шоу для поклонников хита PlayStation".

BBC Culture: "Это не идеальная адаптация. В начале есть определенные сцены, которые кажутся слишком игривыми для телевидения (например, те, где Джоэл и Элли крадутся по музею), в то время как во второй половине сериала кажется, что нужен еще один эпизод, чтобы выровнять темп (сцены с участием зараженных странным образом мало после пятого эпизода). Существует также тот факт, что ни одна экранная адаптация "Последних из нас" никогда не сможет по-настоящему передать то, что делает исходный материал таким интересным: погрузиться в этот мир, нежиться в пространствах, которые кажутся преследуемыми отсутствием, быть съеденными заживо кликер. И все же, не кажется даже отдаленно спорным, чтобы назвать это лучшей адаптацией видеоигры, когда-либо созданной. Для поклонников игры это адаптация высочайшего мастерства и благоговения, но все же способная удивить; для людей, которые никогда не брали в руки контроллер, это инкапсуляция сердца и души игры — ее полнокровных персонажей, аккуратного сюжета, ее зрелых тем любви и утраты".

Variety: "В ближайшем будущем сериал "The Last of Us" может оказаться одним из лучших на телевидении. Над этим работает исходный материал, в том числе острое и вдумчивое любопытство о том, каково это, пережить катастрофу. Я надеюсь, что в грядущие сезоны я увижу еще больше мира за пределами отношений наших героев. "The Last of Us" по своей сути утверждает, что за мир стоит бороться".

Rolling Stone: "Я никогда не играл в эту игру, но Дракманн и Мазин превратили ее во что-то, что невероятно хорошо работает как телешоу".

The Last of Us: трейлер

Напомним, в сериале The Last of Us покажут больше кадров из жизни главного героя Джоэла до пандемии.

