Лента "Фарфоровая война" попала сразу в две номинации.

Украинский документальный фильм "Фарфоровая война" о нападении российских войск на Украину номинирован на американскую премию Critics' Choice Documentary Awards. Лента, срежиссированная Брендоном Белломо и Славой Леонтьевым, получила сразу две номинации.

Как сообщается на сайте премии, документалка попала в номинации "Лучший новый режиссер документального кино" и "Лучший политический фильм". Над производством "Фарфоровой войны" работали кинодеятели из США, Украины и Австралии.

В картине рассказывается о трех художниках фарфоровой анималистики из Украины. Главные герои Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и Андрей Стефанов в начале полномасштабного вторжения находятся в Харькове. Несмотря на постоянные обстрелы города, они продолжают творить. Мастера и дальше создают фарфоровые изделия и украшают ими разрушенные россиянами дома.

К слову, американский и украинский режиссеры фильма в начале этого года уже получили гран-при на кинофестивале Сандэнс. "Фарфоровая война" получила награду в номинации "Приз жюри: Американский документальный фильм".

Что известно о Critics' Choice Documentary Awards

Премия была основана в 2016 году. Ассоциация Critics Choice ежегодно определяет лучшие фильмы в сфере документального кино и телевидения. В 2024 году победителей кинопремии объявят 10 ноября.

Кстати, в этом году не только "Фарфоровая война" попала в номинацию Critics' Choice Documentary Awards. Еще один фильм об Украине - "Once Upon a Time in Ukraine" - был номинирован на премию.

Отметим, что в прошлом году документалка Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" победила в номинациях "Лучший режиссерский дебют" и "Лучшая политическая документалистика".

Напомним, ранее украинский фильм "Ты - космос" победил на кинофестивале в Страсбурге. Он также получил дополнительную премию.

