Он также получил дополнительную премию.

Первый фильм украинского режиссера Павла Острикова "Ты - космос" получил главную награду кинофестиваля "Golden Octopus". Об этом сообщает Госкино.

Вчера, 29 сентября, на Европейском фестивале фантастического кино в Страсбурге лента украинца получила также еще одну награду "Silver Melies". Именно она открывает путь к конкурсу за самую престижную награду европейского жанрового кино "Golden Melies"

"Поздравляем творческую команду с победой и желаем новых свершений! Гордимся, что украинское кино продолжает покорять мировые кинофестивали", - говорится в сообщении Госкино.

Известно, что работа над фильмом "Ты - космос" длилась 7 лет. Созданием ленты занимался кинопродакшн "ForeFilms", а целевую поддержку оказывало Госкино.

Продюсерами кинократины стали Владимир и Анна Яценки. Также к производству присоединились бельгийские продюсеры Антон Иффланд Штетнер и Ева Куперман.

Что известно о сюжете фильма "Ты - космос"

Фильм "Ты - космос" - это научно-фантастическая лента, дебют которой состоялся в этом году на кинофестивале в Торонто. В Украине его можно будет посмотреть в кинотеатрах весной 2025 года.

По сюжету, украинский дальнобойщик-отшельник Андрей Мельник летит к ближайшей черной дыре на грузовом космическом корабле. Однако Земля неожиданно взрывается и он остается почти единственным живым человеком во Вселенной. Позже он устанавливает связь с французской ученой, с которой хочет встретиться. Но во время путешествия у них возникают сильные чувства друг к другу.

К слову, главную роль в фильме сыграл актер Владимир Кравчук, который сейчас служит в ВСУ. Его партнером по экрану стал робот Максим, которого озвучил Леонид Попадько. Мужчина тоже ныне военнослужащий.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине снимут фильм о супергероях "Крутивус. Возвращение силы".

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