Кинолента получила высшую награду.

Украинские фильмы продолжают удивлять мир и получать международные признания. Недавно документальный фильм о войне под названием "Фарфоровая война" стал лучшим на 40-м независимом кинофестивале Sundance Film Festival в Америке ("Сандэнс"). Об этом пишет издание Euromaidan Press.

Кинолента получила гран-при в категории "Документальный фильм". Жюри охарактеризовало создание этого фильма как "высшее стремление к добру", которое сопротивляется агрессии.

"Фарфоровая война" воплощает в себе страсть и борьбу, которые только художник может вернуть в мир, когда он рушится вокруг него", - отмечается на официальном сайте фильма.

Видео дня

По сюжету "Фарфоровая война" показывает украинских художников, которые решают остаться и сражаться среди российских истребителей и ракетных ударов. Именно так они доказывают, что страсть к жизни невозможно уничтожить.

Режиссерами киноработы стали американец Брендан Белломо и украинский художник и бывший солдат украинского спецназа Слава Леонтьев.

"Мне так хочется показать людям свою Украину, напомнить людям, что будущее мира в руках каждого из них", - рассказал режиссер.

В сети еще нет трейлера и полного фильма. Он пока доступен для американской аудитории онлайн до 29 января или вживую с 26 января в кинотеатре Holiday Village Cinemas, штат Юта.

Напомним, недавно еще один украинский фильм "20 дней в Мариуполе" стал номинантом на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Церемония награждения состоится 10 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: