Зрители узнали имя победительницы популярного проекта.

В понедельник, 21 декабря, состоялся финал шоу "Супер топ-модель по-украински". За победу соревновались три участницы — Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык.

Испытание в финале шоу "Супер топ-модель по-украински"

Так, сначала всех участниц шоу (в том числе и выбывших) ждало яркое дефиле в стиле шоу Victoria's Seсret под песни Макса Барских.

Читайте такжеСМИ рассказали, как пострадал украинский шоу-бизнес из-за карантина (видео)Далее финалисток шоу ждала непростая фотосессия на люстре. А последним испытанием стало чтение социальных манифестов.

Кто победил в шоу "Супер топ-модель по-украински"

После непростых испытаний одна из ведущих проекта Алла Костромичева объявила имя победительницы. Ею стала Таня Брык.

Кроме звания супер топ-модели, девушка получила денежное вознаграждение в 300 тысяч гривень и съемку для модного глянцевого журнала.

"Я сперва не верила, что победила — думала, что сплю, и это мне снится", - прокомментировала победу в шоу Брык.

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Автор: УНИАН