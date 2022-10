Рождественский эпизод "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" выйдет 25 ноября 2022 года на Disney+.

Кинокомпания Marvel Studios выпустила первый трейлер рождественского выпуска "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" (The Guardians of the Galaxy Holiday Special).

Также стало известно, что рождественский эпизод выйдет 25 ноября 2022 года на Disney+.

Судя по трейлеру, команда космических супергероев Стражи галактики решила вернуться на Землю отпраздновать Рождество, чтобы немного поднять настроение своему капитану Питеру Квилу, который до сих пор переживает расставание с Гаморой. В какой-то момент Дрекс Разрушитель и Богомолица решают сделать Квилу еще один подарок, похитив голливудского актера Кевина Бейкона, который, собственно, сыграет в эпизоде самого себя.

Отметим, шутка про Кевина Бэйкона появилась еще в первой части "Стражей галактики" и отсылает к фильму "Свободные" 1984 года, где персонаж актера благодаря музыке и танцам взбудоражил сонный городок. Вероятно, это был один из последних фильмов, которые Квил посмотрел до того, как покинуть Землю, породив его любовь к танцам и музыке. Позже он неоднократно упоминал Кевина Бейкона как своего героя.

Режиссером спецвыпуска стал Джеймс Ганн, который снял все другие части "Стражей галактики", а к своим ролям вернулись большинство актеров из предыдущих фильмов франшизы.

Трилогия "Стражи галактики" – что известно

Первый фильм из серии "Стражи галактики" от Джеймса Ганна вышел в 2014 году. Тогда команду космических супергероев сформировали вор Питер Квил, он же Звездный Рыцарь (Крис Пратт), мятежная дочь Таноса Гамора (Зои Салдана), убийца Дрекс Разрушитель (Дэйв Батиста), человекоподобный енот Ракета (Брэдли Купер) и древовидный гуманоид Грут (Вин Дизель). Также в фильме были представлены вторая дочь Таноса Небула (Карен Гиллан) и вор Краглин (Шон Ганн), которые неоднократно далее пересекались со Стражами галактики.

Вторая часть "Стражей галактики" вышла в 2017 году, тогда к команде присоединилась эмпатка Богомолица (Пом Клементьеф).

Также Стражи галактики появлялись в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Мстители: Финал" (2019) и "Тор: Любовь и гром" (2022).

Третья и завершающая часть франшизы "Стражи галактики" выйдет 5 мая 2023 года.

