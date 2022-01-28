Ганн подчеркнул, что концовка кинофраншизы будет "мрачной и масштабной".

Американский режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые детали концовки франшизы фильмов "Стражи Галактики".

По словам Ганна, третья часть станет финальной для франшизы. Об этом он сообщил в интервью Deadline.

"Это конец для нас, в последний раз, когда люди увидят эту команду Стражей", - отметил Ганн.

Он подчеркнул, что концовка кинотрилогии будет мрачной и масштабной, а также будет отличаться от того, чего "люди от нее ожидают".

Читайте такжеВ "Стражах галактики 3" представят нового могущественного супергероя Marvel"Я просто хочу быть верным персонажам, истории и дать людям завершение истории, которого они заслуживают", - заявил режиссер. Он также отметил, что понимает опасения фанатов, которые всегда появляются перед финальными эпизодами и заверил, что делает все возможное при работе над фильмом.

"Я знаю, что третий фильм в большинстве трилогий — отстой; но не всегда", - добавил он.

Премьера финального эпизода запланирована на 5 мая 2023 года.

Напомним, Ганн также допустил возможность выхода второго сезона супергеройского сериала "Миротворец", а также еще одного спин-оффа прошлогоднего "Отряда самоубийц: Миссия навылет".

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