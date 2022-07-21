"Тор: Любовь и Гром", "Серый человек" и "Герой": главные кинопремьеры недели

На этой неделе украинских киноманов ждет сразу три интересные новинки. Так, в кинотеатрах покажут очередной фильм по комиксам Marvel – "Тор: Любовь и Гром" от Тайки Вайтити, а также сенсацию Каннского кинофестиваля – драматический триллер "Герой" от культового иранского режиссера Асгара Фархади. Онлайн, тем временем, выйдет один из самых амбициозных проектов Netflix – шпионский экшн "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Тор: Любовь и Гром / Thor: Love and Thunder (США, 2022)

До украинских кинотеатров 21 июля наконец доберется четвертый фильм из серии "Тор" по комиксам Marvel, который в мировой прокат вышел еще 7 июля. Фильм станет частью четвертой фазы киновселенной Marvel и прямым продолжением фильма "Тор: Рагнарок" (2017), а его действие будет разворачиваться после событий фильма "Мстители: Финал" (2019).

Как и в предыдущих фильмах, роль Тора исполнил Крис Хемсворт. В новом фильме Бог Грома наконец-то приведет себя в форму, а также после многих лет разлуки встретится с бывшей возлюбленной Джейн Фостер (Натали Портман), которая появлялась в первых двух фильмах серии. Впрочем, теперь она предстанет в образе могучего Тора – женской версии супергероя.

Также в фильме вновь появятся Тесса Томпсон, которая исполнила роль Валькирии – королевой Нового Асгарда, и члены команды "Стражей Галактики": Питер Квилл / Звездный Лорд (Крис Прэтт), Мантис (Пом Клементьефф), Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), Небула (Карен Гиллан) и другие.

Главным антагонистом в фильме станет Горр Убийца богов, роль которого исполнил мастер перевоплощений Кристиан Бэйл. По легенде, Горр вырос на неизвестной пустынной планете, жители которой регулярно страдали из-за землетрясений, нехватки воды и нападений диких животных. Тем не менее, жители планеты слепо верили в богов, хотя те им никак не помогали. Горр потерял веру в богов, когда его родные умерли. Когда Горр узнал, что боги все же существуют, но не помогают нуждающимся, он поклялся убить всех богов.

Режиссером фильма стал Тайка Вайтити, который до этого работал над фильмом "Тор 3: Рагнарок", а также картинами "Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо" и сериалом "Мандалорец".

Традиционно для фильмов Marvel "Тор: Любовь и Гром" имеет две сцены после титров – одна внутри, одна в самом конце, до которых советуем досидеть. Общая продолжительность фильма вместе с титрами – 118 минут.

Поскольку в мире премьера фильма состоялась двумя неделями ранее, у нас уже есть реакции критиков и зрителей. В частности, на IMDb у него оценка 6,9 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 68% одобрения от критиков и 79% от зрителей, а на Metacritic – 57 баллов от кинообозреватели и 5,4 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Такие оценки в определенной степени можно связать с некоторой занудностью критиков, которые не очень оценили "несколько инфантильный" подход Тайки Вайтити к новому марвеловскому фильму. С другой стороны, иногда все мы хотим отойти от серьезности и немного "поиграться".

Серый человек / The Gray Man ( США, 2022)

22 июля на Netflix выйдет один из самых амбициозных проектов этого стримингового сервиса с рекордным для него бюджетом в 200 миллионов долларов и кучей крупных звезд.

Картина расскажет о противостоянии двух профессиональных убийц – экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри, роль которого исполнил Райан Гослинг ("Фанатик", "Ларс и настоящая девушка", "Драйв", "Бегущий по лезвию 2049"), и его бывшего коллеги Ллойда Хансена, которого воплотил на экране Крис Эванс ("Первый мститель", "Мстители", "Сквозь снег", "Достать ножи").

Также в фильме сыграли Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Не время умирать"), Билли Боб Торнтон ("Бал монстров", "Реальная любовь", "Плохой Санта"), звезда "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж, Джессика Хенвик с последней "Матрицы" и другие.

Режиссерами фильма стали братья Руссо, ранее работавшие над марвеловскими фильмами "Первый мститель" и "Мстители".

Фильм вышел в ограниченный прокат в США за неделю до релиза онлайн, поэтому критики и зрители уже успели его оценить. Так, на IMDb у него оценка 6,8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 52% одобрения от критиков против 89% от зрителей, а на Metacritic – 50 баллов от кинообозревателей, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы", против 6,9 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В данном случае критики хвалили картину за зрелищность, атмосферу и актерскую игру, однако критиковали за несколько заезженный сюжет. Зато зрителей, которые в первую очередь рассчитывают на приятно проведенное время за просмотром яркого кино с первоклассными актерами (и очень красивыми), очевидно, это все устраивает.

Герой / A Hero (Иран, 2021)

21 июля в ограниченный кинопрокат выйдет драматический триллер "Герой", который на прошлогоднем Каннском кинофестивале получил сразу две награды, в том числе Гран-При, и вошел в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм".

В центре сюжета фильма – мужчина по имени Рахим, которого отпускают из тюрьмы на два дня. Он пытается разобраться с долгом, из-за которого он и попал за решетку. Его невеста находит сумку с деньгами, однако их не хватает на покрытие долга. Тогда герой решает найти владельца денег.

"Герой" – новый фильм известного иранского режиссера Асгара Фархади, создателя оскароносных картин "Коммивояжер" и "Развод Надера и Симин", а также психологического триллера "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Как и для большинства своих лент, Асгар Фархади сам написал сценарий.

Фильм получил в основном положительные отзывы как кинокритиков, так и зрителей: его рейтинг на IMDb составляет 7,5 баллов, на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков и 82% от зрителей, а на Metacritic – 82 балла с пометкой Must See и характеристикой "всеобщее признание" от кинообозревателей и 7,8 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В Украине "Герой" можно будет посмотреть только в избранных кинотеатрах. Картина будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы июля 2022 года – на этой неделе стартует второй сезон хоррор-антологии "Американские истории ужасов".

Марина Григоренко