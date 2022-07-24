Появились подробности о 4, 5 и 6 фазах киновселенной Marvel под общим названием "Сага Мультивселенной".

Кинокомпания Marvel Studios во время фестиваля San Diego Comic-Con International, который проходит с 21 по 24 июля 2022 года в США, поделилась масштабными планами выпуска фильмов и сериалов в рамках киновселенной Marvel вплоть до осени 2025 года.

В частности, конокомпания официально объявила, что в течение ближайших трех лет будет выпущено три вазы киновселенной (4, 5 и 6), которые получат общее название "Сага Мультивселенной".

Среди прочего, в рамках San Diego Comic-Con был предствлен первый трейлер фильма "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever, выход которого запланирован на 11 ноября 2022 года. Как известно, это будет первый проект без исполнителя роли "Черной пантеры" в предыдущих фильмах Чедвика Боузмана, который скончался от рака в 2020 году. В итоге сценарий фильма пришлось переписывать, передав костюм главного защитника Ваканды другому персонажу – кому именно, мы узнаем уже из фильма.

На данный момент известно, что к своим ролям вернутся Лупита Нионго (Накия), Летиша Райт (Шури), Данай Гурира (Окойе), Уинстон Дьюк (М’Баку), Анджела Бассетт (Рамонда), Флоренс Касумба (Айо) и Мартин Фримен (Эверетт К. Росс). Кроме того, в фильме впервые будут представлены персонажи в исполнении Доминик Торн (Рири Уильямс / Железное сердце) и Теноч Уэрта (Нэмор).

Кроме того, был представлен второй трейлер нового сериала по комиксам Marvel "Она-Халк" (She-Hulk), премьера которого состоится уже 17 августа 2022 года на Disney+.

В центре сюжета сериала – женщина-юрист Дженнифер Уолтерс, специализирующаяся на делах, связанных со сверхлюдьми. Она является двоюродной сестрой мстителя Брюса Бэннера / Халка и может превращаться в большую и более мощную версию самой себя с зеленым оттенком после того, как ей сделали переливание крови от ее кузена.

Главные роли в сериале исполнят Татьяна Маслани (Дженнифер Уолтерс / Она-Халк), Марк Раффало (Брюс Бэннер / Халк) и Тим Рот (Эмиль Блонский / Мерзость), а роль главного антоганиста достанется Джамиле Джамиль (Титания). Также среди приглашенных звезд – Бенедикт Вонг (Вонг) и Чарли Кокс (Мэтт Мердок / Сорвиголова).

Также Marvel объявила названия и даты выходав целой пачки будущих фильмов и сериалов в рамках 4, 5 и 6 фаз киновселенной. Теперь их очередность выглядит следующим образом.

Четвертая фаза кинематографической вселенной Marvel:

Пятая фаза кинематографической вселенной Marvel:

"Что, если… 2?" (мультсериал, начало 2023 года)

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" (фильм, 17 февраля 2023 года)

"Секретное вторжение" (сериал, весна 2023 года)

"Стражи Галактики. Часть 3" (фильм, 5 мая 2023 года)

"Эхо" (сериал, лето 2023 года)

"Локи 2" (сериал, лето 2023 года)

"Марвелы" (фильм, 28 июля 2023 года)

"Железное сердце" (сериал, осень 2023 года)

"Блэйд" (фильм, 3 ноября 2023 года)

"Агата: Ковен Хаоса" (сериал, зима 2023/2024 года)

"Сорвиголова: Рожденный заново" (сериал, весна 2024 года)

"Капитан Америка: Новый мировой порядок" (фильм, 3 мая 2024 года)

"Громовержцы" (фильм, 28 июля 2024 года)

Шестая фаза кинематографической вселенной Marvel:

"Фантастическая четверка" (фильм, 28 ноября 2024 года)

"Мстители: Династия Канга" (фильм, 2 мая 2025 года)

"Мстители: Секретные войны" (фильм, 7 ноября 2025 года)

Напомним, начиная с четвертой фазы, все фильмы и сериалы Marvel выходят под единой "крышей" на стриминговом сервисе Disney+ (фильмы появляются спустя некоторое время после релиза в кинотеатрах).

Первые три фазы киновселенной формиловали "Сагу Бесконечности", состоящую из 23 фильмов, которые выходили с 2008 по 2019 годы.

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