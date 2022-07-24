Кинокомпания Marvel Studios во время фестиваля San Diego Comic-Con International, который проходит с 21 по 24 июля 2022 года в США, поделилась масштабными планами выпуска фильмов и сериалов в рамках киновселенной Marvel вплоть до осени 2025 года.
В частности, конокомпания официально объявила, что в течение ближайших трех лет будет выпущено три вазы киновселенной (4, 5 и 6), которые получат общее название "Сага Мультивселенной".
- Четвертая фаза кинематографической вселенной Marvel
- Пятая фаза кинематографической вселенной Marvel
- Шестая фаза кинематографической вселенной Marvel
Среди прочего, в рамках San Diego Comic-Con был предствлен первый трейлер фильма "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever, выход которого запланирован на 11 ноября 2022 года. Как известно, это будет первый проект без исполнителя роли "Черной пантеры" в предыдущих фильмах Чедвика Боузмана, который скончался от рака в 2020 году. В итоге сценарий фильма пришлось переписывать, передав костюм главного защитника Ваканды другому персонажу – кому именно, мы узнаем уже из фильма.
На данный момент известно, что к своим ролям вернутся Лупита Нионго (Накия), Летиша Райт (Шури), Данай Гурира (Окойе), Уинстон Дьюк (М’Баку), Анджела Бассетт (Рамонда), Флоренс Касумба (Айо) и Мартин Фримен (Эверетт К. Росс). Кроме того, в фильме впервые будут представлены персонажи в исполнении Доминик Торн (Рири Уильямс / Железное сердце) и Теноч Уэрта (Нэмор).
Кроме того, был представлен второй трейлер нового сериала по комиксам Marvel "Она-Халк" (She-Hulk), премьера которого состоится уже 17 августа 2022 года на Disney+.
В центре сюжета сериала – женщина-юрист Дженнифер Уолтерс, специализирующаяся на делах, связанных со сверхлюдьми. Она является двоюродной сестрой мстителя Брюса Бэннера / Халка и может превращаться в большую и более мощную версию самой себя с зеленым оттенком после того, как ей сделали переливание крови от ее кузена.
Главные роли в сериале исполнят Татьяна Маслани (Дженнифер Уолтерс / Она-Халк), Марк Раффало (Брюс Бэннер / Халк) и Тим Рот (Эмиль Блонский / Мерзость), а роль главного антоганиста достанется Джамиле Джамиль (Титания). Также среди приглашенных звезд – Бенедикт Вонг (Вонг) и Чарли Кокс (Мэтт Мердок / Сорвиголова).
Также Marvel объявила названия и даты выходав целой пачки будущих фильмов и сериалов в рамках 4, 5 и 6 фаз киновселенной. Теперь их очередность выглядит следующим образом.
Четвертая фаза кинематографической вселенной Marvel:
- "Ванда/Вижн" (сериал, 15 января 2021 года)
- "Сокол и Зимний солдат" (сериал, 19 марта 2021 года)
- "Локи" (сериал, 9 июня 2022 года)
- "Черная вдова" (фильм, 8 июля 2021 года)
- "Что если…?" (мультсериал, 11 августа 2021 года)
- "Шан-Чи и легенда десяти колец" (фильм, 2 сентября 2021 года)
- "Вечные" (фильм, 8 ноября 2021 года)
- "Соколиный глаз" (сериал, 24 ноября 2021 года)
- "Человек-паук: Нет пути домой" (фильм, 15 декабря 2021 года)
- "Лунный рыцарь" (сериал, 30 марта 2022 года)
- "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (фильм, 6 мая 2022 года)
- "Мисс Марвел" (сериал, 8 июня 2022 года)
- "Тор: Любовь и гром" (фильм, 8 июля 2022 года)
- "Я есть Грут" (мультсериал короткометражек, 10 августа 2022 года)
- "Она-Халк: Алвокат" (сериал, 17 августа 2022 года)
- "Безымянный выпуск на Хэллоуин" (спецвыпуск, октябрь 2022 года)
- "Черная пантера: Ваканда навеки" (фильм, 11 ноября 2022 года)
- "Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск" (спецвыпуск, декабрь 2022)
Пятая фаза кинематографической вселенной Marvel:
- "Что, если… 2?" (мультсериал, начало 2023 года)
- "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (фильм, 17 февраля 2023 года)
- "Секретное вторжение" (сериал, весна 2023 года)
- "Стражи Галактики. Часть 3" (фильм, 5 мая 2023 года)
- "Эхо" (сериал, лето 2023 года)
- "Локи 2" (сериал, лето 2023 года)
- "Марвелы" (фильм, 28 июля 2023 года)
- "Железное сердце" (сериал, осень 2023 года)
- "Блэйд" (фильм, 3 ноября 2023 года)
- "Агата: Ковен Хаоса" (сериал, зима 2023/2024 года)
- "Сорвиголова: Рожденный заново" (сериал, весна 2024 года)
- "Капитан Америка: Новый мировой порядок" (фильм, 3 мая 2024 года)
- "Громовержцы" (фильм, 28 июля 2024 года)
Шестая фаза кинематографической вселенной Marvel:
- "Фантастическая четверка" (фильм, 28 ноября 2024 года)
- "Мстители: Династия Канга" (фильм, 2 мая 2025 года)
- "Мстители: Секретные войны" (фильм, 7 ноября 2025 года)
Напомним, начиная с четвертой фазы, все фильмы и сериалы Marvel выходят под единой "крышей" на стриминговом сервисе Disney+ (фильмы появляются спустя некоторое время после релиза в кинотеатрах).
Первые три фазы киновселенной формиловали "Сагу Бесконечности", состоящую из 23 фильмов, которые выходили с 2008 по 2019 годы.