Выступление российской группы Wildways на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве понравился далеко не всем зрителям.

Ролик реакции украинцев в YouTube опубликовала пользовательница Валерия Куценко.

После завершения выступления вокалист группы произнес со сцены фразу "Боже, храни царя", намекая на Владимира Путина. От зрителей в ответ получил: "Путин-х*йло".

Однако певец Анатолий Борисов это проигнорировал и поблагодарил гостей, что те пришли их послушать. Россиянин сказал, что Wildways очень соскучились по живым выступлениям.

Кто такие Wildways

Российская рок-группа Wildways была создана в Брянске в сентябре 2009 года. Поначалу парни называли себя "Sarah Where Is My Tea", а затем – в 2014-м – группа переименовалась в "Wildways". Сейчас они выпустили четыре полноформатных альбома, четыре мини-альбома и 14 синглов.

Поют о любви, поднимают тему наркотической зависимости и веры.

Публично своей позиции по Крыму и Донбассу не высказывали.

Ранее сцену Atlas Weekend неожиданно разогрел российский певец Валерий Меладзе, который тоже избегает прямого вопроса о российской агрессии в Украине.

Автор: Яна Ставская