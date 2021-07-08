Российский исполнитель Константин Меладзе беспрепятственно выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend вечером 8 июля в Киеве.
Об этом свидетельствуют отснятые посетителями мероприятия кадры в соцсетях.
СМИ пишут, что на выступление исполнителя собралось немало молодежи. Некоторые принесли на фестиваль даже подушки с лицом певца.
24 мая во время анонса организаторами мероприятия приезда Меладзе в сети разгорелся скандал - кому-то просто не понравился выбор гостя, а кто-то сетовал на неопределенную политическую позицию россиянина относительно агрессии РФ в Украине.
Ряд общественных организаций призвали Atlas Weekend отменить выступление Меладзе, предложив не приглашать российских исполнителей в Украину вообще.
Кроме того, солисты ВСУ бойкотируют Новое вокальное шоу с участием поп-певца.
А накануне между Меладзе и украинской звездой Олей Поляковой произошел спор, во время которого певица спросила у него, когда тот определится, чей Крым и даст ответ относительно агрессии РФ на Донбассе.
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