В то же время в шортлист в категории "Лучший документальный фильм" вошла лента "Дом из заноз" совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии.

Украинская военная драма "Клондайк" от режиссера Марины Эр Горбач не попала в шортлист 95-й премии "Оскар" Американской академии киноискусства.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте премии "Оскар", оргкомитет которой 21 декабря объявил шортлист в 10 категориях.

Всего в шортлист в категории "Лучший международный фильм", в лонглист в которой ранее отобрали "Клондайк, попали 15 фильмов:

Корсет / Corsage (Австрия)

Аргентина, 1985 / Argentina, 1985 (Аргентина)

Близко / Close (Бельгия)

На Западном фронте без перемен / All Quiet on the Western Front (Германия)

Священный паук / Holy Spider (Дания)

Последний киносеанс / Last Film Show (Индия)

Тихая девушка / The Quiet Girl (Ирландия)

Возвращение в Сеул / Return to Seoul (Камбоджа)

Голубой кафтан / The Blue Caftan (Марокко)

Бардо, фальшивая хроника горсти правды / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Мексика)

Джойленд / Joyland (Пакистан)

ЕО /ЕО (Польша)

Сент-Омер / Saint Omer (Франция)

Мальчик из рая / Cairo Conspiracy (Швеция)

Решение уйти / Decision to Leave (Южная Корея)

В то же время в шортлист в категории "Лучший документальный фильм" вошла лента "Дом из заноз" (A House Made of Splinters) совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии. Фильм рассказывает о детях с востока Украины, проживающих в особом детском доме для ребят, которых изъяли из их семей. Несмотря на войну работники учреждения пытаются создать безопасное пространство для проживания детей, пока государство в судебном порядке решает их дальнейшую судьбу.

Также были объявлены шортлисты в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший саундтрек к фильму", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший анимационный короткометражный фильм" и "Лучший игровой короткометражный фильм".

Среди прочих, в выше указанных категориях представлены фильм "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick), "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water), "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), "Бэтмен" (The Batman), "Элвис" (Elvis), "Вавилон" (Babylon), "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front), "Блондинка" (Blonde), "Кит" (The Whale), "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin), "Достать ножи: Стеклянная луковица" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), "Все всегда и сразу" (Everything Everywhere All at Once), "Ноу" (Nope), "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio) и другие.

Оскар 2023– что известно

95-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим станет американский комик Джимми Киммел, который уже вел церемонию в 2017 и 2018 годах.

Полный список номинантов на "Оскар" должны объявить 24 января 2023 года.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны номинанты на одну из главных премий мира в сфере кино и телевидения "Золотой глобус". Лидером по количеству номинаций стала ирландская комедийная драма "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin) с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном от режиссера Мартина Макдоны.

