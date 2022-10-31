Украинский фильм "Клондайк", который поборется за "Оскар": почему его стоит посмотреть (обзор)

3 ноября 2022 года в широкий украинский прокат выходит драма "Клондайк" от режиссера Марины Эр Горбач, которая уже успела наделать шума на многочисленных мировых кинособытиях. Также ленту отобрали официальным представителем от Украины на премию "Оскар 2023 года" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". УНИАН рассказывает, почему стоит посмотреть этот фильм.

УНИАН делится впечатлениями о военной драме "Клондайк" Марины Эр Горбач (без спойлеров).

Премьера и первая реакция на фильм "Клондайк"

Мировая премьера "Клондайка" состоялась 21 января 2022 года на главном фестивале независимого кино в США "Сандэнс", где фильм получил награду за лучшую режиссуру. Позже он участвовал в конкурсной секции "Панорама" 72-го Берлинского международного кинофестиваля, где получил приз зрительских симпатий. Кроме того, фильм был отмечен наградами ряда международных кинофестивалей, в том числе в Сиэтле и Стамбуле.

Также картину уже отметили и на Родине. В частности, у фильма было несколько номинаций на национальную премию кинокритиков "Киноколо", где лучшей актрисой признали исполнительницу главной роли в фильме Оксану Черкашину.

А еще "Клондайк" отобрали официальным представителем от Украины на премию "Оскар 2023 года" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Да, впереди у него еще борьба за "шорт-лист", однако уже сам факт вступления в "оскаровскую гонку" является немалым достижением.

Мировые критики также довольно высоко оценили картину, и это подтверждается замечательными рейтингами на влиятельных киноагрегаторах. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,3 балла из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 96% одобрения от кинообозвевателей.

Украинские зрители впервые увидели фильм в рамках фестиваля "Киевская неделя критики" 24 октября 2022 года. Допремьерные показы "Клондайка" состоятся в отдельных кинотеатрах в среду 2 ноября, а в полноценный прокат он выйдет на следующий день, 3 ноября.

О чем фильм "Клондайк"

События фильма "Клондайк" происходят летом 2014 года в селе Грабово Донецкой области, которое постепенно попадает в сферу интересов поддерживаемых Россией сепаратистов. Главные герои фильма – супруги Ирка и Толик. Женщина находится на последних месяцах беременности, но упорно отказывается покидать свой дом, несмотря на то, что там уже вовсю чувствуется война. Прямо в их дом прилетает вражеский снаряд, с водой и электричеством проблемы, в самом селе нет ни больницы, ни нормальных магазинов, а машину "отжали" сепаратисты.

Переломным моментом становится 17 июля 2014 года, когда неподалеку от Грабового падает сбитый сепаратистами из "Бука" гражданский пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17. Тогда в результате катастрофы погибли все пассажиры и экипаж самолета, всего 298 человек. Впрочем, в данном случае катастрофа является скорее фоном, а не основной сюжетной линией.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина, также известная по фильму Натальи Ворожбит "Плохие дороги", и Сергей Шадрин ("Черный ворон", "Довбуш", "Бог простит"), для которого это одна из последних ролей в кино – в прошлом году актер умер после операции. Также важных персонажей сыграли Олег Щербина ("Черкассы") и Олег Шевчук ("Носорог").

О режиссере фильма "Клондайк"

Фильм "Клондайк" является копродукцией Украины и Турции, а за его постановку отвечают супруги – режиссер Марина Эр Горбач и продюсер Мехмет Багадир Эр. В целом они работали вместе уже над четырьмя фильмами, начиная с 2009 года, однако настоящего успеха достиг именно "Клондайк", который в отличие от предыдущих работ дуэта Марина срежиссировала самостоятельно.

Режиссер признается, что решила снимать этот фильм после 17 июля 2016 года – именно на этот день выпадали на ее день рождения и вторая годовщина сбития "Боинга". Тогда она заметила, что всего через два года упоминаний об этой трагедии в информационном поле уже осталось не так много, поэтому решила попробовать исправить эту ситуацию с помощью искусства.

На кого ориентирован фильм "Клондайк"

Сама Марина Эр Горбач ранее в интервью УНИАН рассказывала, что в первую очередь она очень хотела бы, чтобы лента попала в поле зрения иностранного зрителя.

"Суд над виновниками этой трагедии начался очень поздно – только через шесть лет после авиакатастрофы... 17 июля – мой день рождения. Поэтому я очень четко помню, как эта авиакатастрофа произошла в 2014 году. В 2016 году я начала работать над сценарием фильма. Я следила за информационным полем все это время, и я понимала, что фокус внимания смещается – "люди уже погибли, зачем ворошить эти раны?". Такие мысли неоднократно приходилось слышать в Европе: все как-то там решится само собой, сепаратисты разберутся с местным населением, не стоит снова все ворошить.

А ответы должны быть. Почему так случилось, что оружие попало на территорию независимого государства и было использовано против гражданского самолета? За это же кто-то должен отвечать? Меня беспокоило отношение Европы к украинцам как к "странным людям", которые где-то там живут и между собой не могут разобраться, и то, что происходит, не очень сильно касается европейцев. Как раз катастрофа MH17, в которой жертвами войны стали европейцы, для меня – мост к пониманию, что никто не является сейчас "странным человеком", – объясняет режиссер.

При этом она признается, что по мере того, как разворачивалось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, менялось и восприятие фильма мировым сообществом.

"На фестивале "Сандэнс" в январе – крупнейшем фестивале независимого кино в США – когда еще не было полномасштабного вторжения, наш фильм воспринимался исключительно как художественное произведение. В таком ключе его рецензировали и комментировали. Мы поняли, что достигли своей цели, когда в рецензиях международные журналисты начали называть события на Донбассе войной. Говорили, что "Клондайк" – это не о внутреннем конфликте, это фильм о войне на границе Украины и России. В начале 2022 года это выглядело достижением, что через искусство мы смогли побороться с этим "неймингом".

Я считаю, что одной из причин масштабной войны, которая сейчас происходит в Украине, является то, что название событий с 2014 года было определено неправильно. Россия вела агрессивную медиаполитику и продвигала в мире события как внутренний конфликт – это и был основной "нейминг" их оккупации и нарушения территориальной целостности Украины", – добавляет Марина.

Символизм в фильме "Клондайк"

В фильме "Клондайк" использовано много символизма, даже начиная с его названия. Сама режиссер как одну из трактовок указывает на нашествие захватчиков в поисках обогащения, когда "приезжают люди с оружием, убивают местное население и ищут золото". Собственно, и мы во время просмотра именно до такой мысли и дошли.

В целом, картина несет мощный посыл, в первую очередь для наивных иностранцев, показывая истинное лицо российских оккупантов, которые приходят, грабят, убивают, издеваются, и при этом им абсолютно наплевать на местных жителей, в том числе на коллаборационистов.

При этом в "Клондайке" большинство персонажей кажутся "безличными", скорее представляя украинцев с разным отношением к войне и, собственно, типичных российских оккупантов. По факту, в фильме есть только один персонаж, чья предыстория, характер и мотивация более или менее раскрываются. И, по крайней мере, на наш скромный взгляд, это единственный приятный персонаж в фильме, который не вызывает отвращения, недопонимания или презрения.

Отдельный момент – съемка фильма "Клондайк", начиная от выбора цветов и заканчивая подбором конкретных деталей. Как, например, неслучайно в сюжете используются именно помидоры или облако пролетает в конкретный момент.

В то же время, "Клондайк" можно отнести к тем фильмам, которые не имеют какой-то универсальной формулы восприятия – каждый зритель может увидеть какие-то свои символы и смыслы, в зависимости от личных взглядов и собственного опыта. К примеру, некоторые из зрителей вообще увидели в главной героине олицетворение Украины.

Наш вердикт

Фильм "Клондайк" является довольно тяжелым фильмом, порой с приторможенными, порой с гротескными сценами, после просмотра которого вы вряд ли выйдете в приподнятом настроении, но вы точно будете еще какое-то время его обдумывать или, возможно, даже спорить о нем. Кому-то фильм наконец снимет "розовые очки", а внутри кого-то растопит еще большую ненависть к врагу.

В любом случае, "Клондайк" однозначно стоит идти смотреть в кинотеатр, чтобы делать свои выводы и не ударить в грязь лицом при обсуждении одного из наиболее резонансных украинских фильмов года, который сумел достучаться до международной аудитории.

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Марина Григоренко