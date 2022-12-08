Действие картины происходит на Донбассе во время войны.

Украинский фильм "Клондайк" попал в лонг-лист самой престижной кинопремии "Оскар", а вот будет ли он представлен на самой премии - станет известно 21 декабря 2022 года.

"Клондайк" - художественный фильм украинского режиссёра Марины Эр Горбач, премьера которого состоялась в январе 2022 года на кинофестивале "Сандэнс". Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.

Действие картины происходит на Донбассе во время войны. Главные герои живут в селе, рядом с которым происходит крушение малайзийского "Боинга".

Известно, что в широкий украинский прокат драма "Клондайк" вышла 3 ноября 2022 года, и уже успела наделать шума на многочисленных мировых кинособытиях. Также ленту отобрали официальным представителем от Украины на премию "Оскар 2023 года" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

Критики отмечают, что режиссёр проводит явную аналогию между "золотой лихорадкой" и "военной лихорадкой", охватившей восточные регионы Украины.

Ранее УНИАН рассказывал, почему стоит посмотреть украинский фильм "Клондайк".

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