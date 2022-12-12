Ирландская комедийная драма "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном получила восемь номинаций на Золотой глобус.

12 декабря 2022 года стали известны номинанты на одну из главных премий мира в сфере кино и телевидения "Золотой глобус". Юбилейная 80-я церемония пройдет 10 января 2023 года в Калифорнии.

Как сообщается на сайте премии, лидером по количеству номинаций стала ирландская комедийная драма "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin) с Колином Фарреллом ("Лобстер", "Настоящий детектив", "Бэтмен") и Бренданом Глисоном ("Ирландец", "Голгофа", фрашиза "Гарри Поттер") от режиссера Мартина Макдоны ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Это вторая их совместная работа после фильма "Залечь на дно в Брюгге" (2008).

События фильма разворачиваются на отдаленном острове в Ирландии в начале 20 века, а сюжет вращается вокруг конфликта между двумя друзьями. Когда один из них внезапно прекращает общаться с другим, последний решает выяснить причину такого поступка друга, однако это приводит к неприятным последствиям для обоих.

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Всего фильм "Банши Инишерина" получил восемь номинаций на "Золотой глобус": лучший мюзикл или комедия, лучший актер (Колин Фаррелл), дважды лучший актер второго плана (Брендан Глисон и Барри Кеоган), лучшая актриса второго плана (Кэрри Гордон), лучший режиссер (Мартин Макдона), лучший сценарий и лучший оригинальный саундтрек.

Также среди лидеров по количеству номинаций оказались научно-фантастическая черная комедия "Все везде и сразу" Дэниела Шайнерта и Дэна Квана ("Человек – швейцарский нож"), представленная в шести категориях, комедийная драма "Вавилон" Дэмьена Шазелла ("Одержимость", "Человек на Луне" и "Ла-Ла Ленд") и биографическая драма "Фабельманы" Стивена Спилберга ("Индиана Джонс", "Империя Солнца", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана") – по пять категорий.

Кроме того, по несколько номинаций у музыкального фильма "Элвис", анимационного фэнтези "Пиноккио" от Гильермо Дель Торо, биографической драмы "Тар", сатирической комедии "Треугольник печали" и еще нескольких фильмов.

Среди телевизионных проектов больше всего номинаций получил псевдодокументальный сериал "Abbott Elementary" – пять категорий. За ним следуют исторический сериал "Корона", криминальная драма "Монстр: История Джеффри Дамера", комедийный детектив "Убийства в одном здании", биографическая драма "Пэм и Томми" и сатирическая комедия "Белый лотос" – у каждого по четыре номинации.

Лидерами по количеству номинаций среди кинокомпаний оказались Searchlight Pictures (12) и A24 (10), а также Netflix (9).

Среди стриминговых сервисов лидерство разделили HBO Max и Netflix – у каждого по 14 номинаций, далее следуют hulu и FX – 10 и 9 категорий соответственно. Disney+ получил лишь одну номинацию.

С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.

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