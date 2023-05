Церемонию вручения показали этой ночью.

В ночь с 7 на 8 мая были оглашены результаты ежегодной премии в области американского кино и ТВ-шоу от телеканала MTV. Мероприятие транслировали в записи - такое решение приняли из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Рассказываем, кто получил награды.

MTV Movie & TV Awards 2023: полный список победителей

Лучший фильм - "Крик 6"

Лучший сериал - "The Last of Us"

Лучшая роль в кино - Том Круз - "Топ Ган: Мэверик"

Лучшая роль на ТВ - Дженна Ортега - "Уэнздей"

Лучший герой - Педро Паскаль - "Одни из нас"

Лучший злодей - Элизабет Олсен - "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Лучшая комедийная роль - Адам Сэндлер - "Убийство в Париже"

Прорыв года - Джозеф Куинн - "Очень странные дела"

Лучший дуэт - Педро Паскаль и Белла Рэмси - "Одни из нас"

Лучшая драка - Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) против Призрачного лица - "Крик 6"

Лучший поцелуй - Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу - "Внешние отмели"

Лучший испуг - Дженнифер Кулидж - "Белый лотос"

О премии MTV Movie & TV Awards

MTV Movie & TV Awards - это престижная награда, которая присуждается телеканалом MTV за выдающиеся достижения в кинематографе и ТВ-шоу. Начиная с 1992 года церемонию награждения проводят ежегодно.

Примечательным аспектом премии MTV Movie & TV Awards является ее неформальный и несколько непредсказуемый характер. Рядом с традиционными категориями, такими как "Лучший актер" или "Лучший фильм", премия включает уникальные категории, такие как "Лучший поцелуй", "Лучший герой" и "Лучший злодей". Кроме того, номинанты и победители определяются путем голосования фанатов через онлайн-платформу MTV.

Несмотря на свою неформальность, MTV Movie & TV Awards считается престижной наградой в индустрии развлечений. Она признает и награждает заслуги актеров, фильмов и телевизионных шоу, которые оказали наибольшее влияние на молодежную культуру.

Напомним, СМИ сообщили, когда начнутся съемки второго сезона сериала The Last of Us.

