В ночь с 7 на 8 мая были оглашены результаты ежегодной премии в области американского кино и ТВ-шоу от телеканала MTV. Мероприятие транслировали в записи - такое решение приняли из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Рассказываем, кто получил награды.
MTV Movie & TV Awards 2023: полный список победителей
Лучший фильм - "Крик 6"
Лучший сериал - "The Last of Us"
Лучшая роль в кино - Том Круз - "Топ Ган: Мэверик"
Лучшая роль на ТВ - Дженна Ортега - "Уэнздей"
Лучший герой - Педро Паскаль - "Одни из нас"
Лучший злодей - Элизабет Олсен - "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
Лучшая комедийная роль - Адам Сэндлер - "Убийство в Париже"
Прорыв года - Джозеф Куинн - "Очень странные дела"
Лучший дуэт - Педро Паскаль и Белла Рэмси - "Одни из нас"
Лучшая драка - Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) против Призрачного лица - "Крик 6"
Лучший поцелуй - Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу - "Внешние отмели"
Лучший испуг - Дженнифер Кулидж - "Белый лотос"
О премии MTV Movie & TV Awards
MTV Movie & TV Awards - это престижная награда, которая присуждается телеканалом MTV за выдающиеся достижения в кинематографе и ТВ-шоу. Начиная с 1992 года церемонию награждения проводят ежегодно.
Примечательным аспектом премии MTV Movie & TV Awards является ее неформальный и несколько непредсказуемый характер. Рядом с традиционными категориями, такими как "Лучший актер" или "Лучший фильм", премия включает уникальные категории, такие как "Лучший поцелуй", "Лучший герой" и "Лучший злодей". Кроме того, номинанты и победители определяются путем голосования фанатов через онлайн-платформу MTV.
Несмотря на свою неформальность, MTV Movie & TV Awards считается престижной наградой в индустрии развлечений. Она признает и награждает заслуги актеров, фильмов и телевизионных шоу, которые оказали наибольшее влияние на молодежную культуру.
Напомним, СМИ сообщили, когда начнутся съемки второго сезона сериала The Last of Us.