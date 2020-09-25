Мэнсон снял новый клип / фото instagram.com/marilynmanson

Читайте такжеМэрилин Мэнсон назвал дату выхода альбома We Are ChaosВидео певец опубликовал на своем YouTube-канале.

Песня Do not Chase The Dead вошла в новый альбом Мэрилина Мэнсона – We Are Chaos, релиз которого состоялся 11 сентября. Это одиннадцатый студийный альбом Мэнсона.

Новый клип Мэнсона: что известно

В ролике снялись актер Норман Ридус из сериала «Ходячих мертвецов» и фотограф Линдси Юсич.

По сюжету Ридус и Мэнсон едут по ночному городу автомобилем. Мэнсон истекает кровью после ножевого ранения.

Режиссером видео выступил фотограф и клипмейкер Трэвис Шинн.

Новый клип Мэнсона: видео

Новый клип Мэнсона: реакция фанатов

«Норман Ридус и Линдси Усич были великолепны. Спасибо Трэвису за специальный видеоролик», – написал Менсон в Instagram, представляя клип.

Фанаты тоже восхитились роликом и теми, кто в нем сыграл:

  • «Я хотел бы увидеть Мэрилина Мэнсона с Норманом Ридусом и Джонни Деппом в одном видео. Это было бы чертовски круто». 
  • «Мне кажется у видео должно быть продолжение в виде следующей песни».
  • «Появление в клипе чувака с арбалетом порадовало, клип классный. Реально не ожидал Нормана Ридуса тут увидеть».
  • «Эстетика клипа завораживает, а песня вообще вскружила голову от удовольствия»,
  • «Крутяк! Стильно, мрачно, атмосферно. ММ радует и вдохновляет»,
  • «Потрясающий, мрачный клип с долей безысходности».
  • «Ничего непонятно, очень интересно».
  • «Все еще обожаю творчество Мэнсона. Он годится мне в отцы, но продолжать расти с ним - это прекрасно!».

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Автор: Катерина Шварц