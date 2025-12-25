В нынешний рейтинг УНИАН попали как зарубежные, так и украинские ленты.

Уже традиционно УНИАН составляет собственный рейтинг лучших фильмов за уходящий год. В этом году мы решили не разделять отдельно иностранные и украинские, ведь некоторые наши картины вполне могут конкурировать с зарубежными.

В целом 2025 год приятно порадовал киноманов – настолько, что мы даже не смогли остановиться на десятке лучших фильмов, а вместо этого выбрали пятнадцать. При этом у фильмов довольно широкая география – от Европы и США до Южной Америки и Азии.

Также интересным нюансом является то, что в перечень попало немало фильмов ужасов. Традиционно критики не очень балуют высокими оценками этот жанр, однако в этом году они единогласно включали в свои списки лучших именно хорроры. Более того, у некоторых из них даже есть шансы побороться за такие престижные награды, как "Оскар" и "Золотой глобус".

При этом отметим, что мы рассматривали только фильмы, премьеры которых состоялись в 2025 году. Кроме того, это те фильмы, которые украинские зрители уже имели возможность посмотреть (и мы в том числе) – соответственно, такие высоко оцененные зарубежными критиками фильмы, как "Марти Суприм" или "Гамнет" сюда не попали.

15 лучших фильмов 2025 года по версии УНИАН

1. Грешники

Sinners (США, 2025, триллер/ужасы/драма)

Фильм Райана Куглера (франшизы "Черная пантера", "Крид") уверенно держится в лидерах многих рейтингов – и УНИАН не исключение. Яркая лента в стиле "южная готика", приправленная мощными музыкальными номерами, описывает ночь из жизни темнокожей общины Луизианы 1930-х годов, когда открытие ночного клуба "только для черных" превратилось в кровавую резню с вампирами.

Главной звездой "Грешников" стал Майкл Б. Джордан ("Черная пантера", франшиза "Крид"), исполнивший в фильме сразу две роли – братьев-близнецов Смоука и Стека, которые вернулись в свой депрессивный родной городок после многих лет путешествий по миру (в том числе связанных с криминалом). Актеру действительно удалось создать на экране два совершенно разных образа.

Фильм не держится в рамках одного жанра, а вместо этого покоряет зрителя своей многослойностью. Начинаясь как криминальная драма, он постепенно, в том числе через музыку и танцы, раскрывает легенды разных народов мира, населяющих Америку.

Больше о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

2. 28 лет спустя

28 Years Later (Великобритания, США, 2025, триллер/ужасы)

Второе место в нашем рейтинге досталось также хоррору, только теперь о зомби. Более чем через два десятилетия после выхода постапокалиптического фильма ужасов "28 дней спустя", его режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") и режиссер-сценарист Алекс Гарленд ("Из машины", "Аннигиляция", "Восстание штатов") снова объединились, чтобы возродить культовую франшизу.

Как можно понять из названия, события фильма происходили через 28 лет после того, как вирус ярости превратил большую часть населения Великобритании в неконтролируемых зомби. Те, кто выжили, небольшими группками обосновались в защищенных местах. Однако 12-летний Спайк, который всю свою жизнь прожил на изолированном острове, после первого контакта с внешним миром отправился в опасное путешествие вглубь континента – и это открыло ему пугающие тайны о том, как изменилось человечество.

Одним из самых ярких персонажей в фильме стал доктор Келсон в исполнении Рэйфа Файнса ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню") – собственно, именно он станет центральной фигурой в следующем фильме франшизы, который выйдет на экраны уже в январе 2026 года.

Еще один интересный момент: в грядущей ленте "28 лет спустя: Храм костей" роль главного антагониста, лидера жестокого культа Джимми Кристала, кратко представленного в конце предыдущего фильма, сыграл Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Эми Уайнхауз: Back To Black", сериал "Северные воды") – он же сыграл главного антагониста в "Грешниках".

Больше о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

3. Жизнь Чака

The Life of Chuck (США, 2025, фантастика/драма)

2026 год в целом стал годом успешных экранизаций произведений Стивена Кинга, и одно из них – совсем нетипичный для "короля ужасов" рассказ "Жизнь Чака". В центре сюжета фильма – обычный мужчина Чак Кранц, чье имя внезапно становится известным на весь город благодаря поздравлению, появляющемуся повсюду – на баннерах, радио, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет – с ним погибнет весь мир.

Эта лента с блестящим Томом Хиддлстоном в главной роли (франшиза "Тор", "Багровый пик", "Конг: Остров Черепа", "Выживут только любовники"), имеющая нелинейное построение сюжета, погружает зрителей во внутренний мир человека, изображая его как собственную непревзойденную вселенную.

Снял ленту американский хоррор-режиссер Майк Флэнаган ("Доктор Сон", сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Полуночный клуб", "Падение дома Ашеров"), для которого это тоже совершенно нетипичная работа – уход от привычного жанра ужасов, с сохранением при этом его фирменного визуального стиля, получился более чем удачным.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

4. Битва за битвой

One Battle After Another (США, 2025, комедия/триллер/драма/криминал)

Долгожданный новый фильм от культового Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Призрачная нить"), который был 11 раз номинирован на "Оскар", но каким-то чудом так и не получивший персонального "золотого человечка", рассказывает о "революционере на пенсии" Бобе, который вынужден скрываться от призраков прошлого вместе со своей 16-летней дочерью Виллой. Его параноидально-наркотическая дремота прерывается, когда на горизонте появляется заклятый враг полковник Локджо.

Традиционно для себя, в этом фильме Андерсон снова остро подчеркивает недостатки американского общества, с точным и дерзким юмором, красивой картинкой и яркими персонажами.

Лента собрала впечатляющий актерский состав во главе с непревзойденным Леонардо Ди Каприо ("Титаник", "Пляж", "Остров проклятых", "Джанго освобожденный", "Однажды в Голливуде", "Убийцы цветочной луны"), который за эту работу вполне может рассчитывать как минимум на номинацию на "Оскар".

Но еще больше хотелось бы выделить игру Шона Пенна ("Путь Карлито", "Таинственная река", "Харви Милк") в роли полковника Локджо, маниакального, жестокого и одновременно ужасно неуверенного в себе, – возможно, это лучшая работа в его карьере.

Больше о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

5. Тайный агент

O Agente Secreto (Бразилия, Франция, Нидерланды, Германия, 2025, политический триллер)

Эта лента стала одним из главных триумфаторов нынешних Канн, собрав четыре награды, включая приз ФИПРЕССИ за лучший фильм, а также в категориях лучшая режиссура и лучшая мужская роль. Также лента попала в шортлист "Оскара-2026" в категории "Лучший международный фильм" как заявка от Бразилии.

События фильма от режиссера Клебера Мендосы Филью происходят в 1970-х годах в Бразилии, когда в стране царила военная диктатура. Мужчина под псевдонимом Марсело приезжает в свой родной город, чтобы забрать сына у родителей своей умершей жены – и почти сразу становится понятно, что он от кого-то скрывается. Постепенно зритель узнает больше о его прошлом и погружается в жестокие порядки в стране, в которой невинные люди исчезали средь бела дня – установление исторической справедливости в отношении них продолжается до сих пор.

Главную роль в ленте исполнил известный бразильский актер Вагнер Моура, украинской аудитории наиболее известный по роли Пабло Эскобара в сериале "Нарко" и фильму Алекса Гарленда "Восстание штатов". Многие кинообозреватели пророчат ему номинацию на "Оскар" за "Тайного агента" – номинация на "Золотой глобус" в его активе уже есть.

А еще это последнее появление на экране легенды немецкого кино Удо Кира – актер умер в ноябре 2025 года на 82-м году жизни.

Украинские зрители имели возможность посмотреть фильм на "Киевской неделе критики" и в рамках ряда допремьерных показов, однако в полноценный прокат в нашей стране он выйдет аж в феврале 2026 года – и очень советуем вам его не пропускать.

6. Метод исключения

No Other Choice (Южная Корея, 2025, комедия/триллер/драма/криминал)

Это еще один нашумевший фильм из программы международных фестивалей, покоривший критиков и зрителей, который также претендует на немало наград и номинаций – он уже имеет несколько номинаций на "Золотой глобус" и заявлен на "Оскар" как претендент от Южной Кореи.

"Метод исключения" – это острая социальная сатира со взрывным юмором от одного из самых известных южнокорейских режиссеров Пака Чхана Ука ("Сочувствие господину Мести", "Олдбой", "Служанка", "Решение уйти"). Когда мужчина по имени Ман Су теряет работу в фирме, которой он посвятил всю свою карьеру, его жизнь начинает стремительно рушиться. После многих месяцев неудачных попыток найти новую работу, он придумывает гениальный план – "создать" для себя работу мечты, физически уничтожив всех других потенциальных кандидатов на эту должность.

Главную роль в ленте сыграл звезда южнокорейского кино Ли Бен Хон, которого украинские зрители могут знать по роли "Фронтмена" в "Игре в кальмара". Также его можно было видеть в ряде голливудских хитов, таких как "Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Великолепная семерка", "РЭД" и "Терминатор: Генезис". За "Метод исключения" он уже получил номинацию на "Золотой глобус".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

7. 2000 метров до Андреевки

2000 Meters to Andriivka (Украина, 2025, документальный/военный)

В 2023 году украинский режиссер-документалист Мстислав Чернов получил первый в истории независимой Украины "Оскар" – за свою ленту "20 дней в Мариуполе". В следующем году он имеет шансы побороться за своего второго "золотого человечка", теперь уже с новым документальным фильмом "2000 метров до Андреевки" (он уже попал в шортлист "Оскара").

Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом военными ВСУ – на этом пути за бойцами пристально следит Чернов и его коллега, фотограф Associated Press Александр Бабенко, показывая жизнь в окопах без прикрас. При этом это глубоко эмоциональный фильм, который буквально выворачивает душу зрителя.

Однозначно, документалистика – сейчас самая сильная сторона украинского кино. И также это очень важное дело, которое не дает миру забывать об ужасах полномасштабной войны, которые переживают украинцы уже почти четыре года подряд.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

8. Оружие

Weapons (США, 2025, ужасы/детектив)

Еще один качественный хоррор, который в этом году приятно радовал не только фанатов жанра, но и придирчивых критиков. Новая работа от создателя "Варвара" Зака Креггер рассказывает о событиях в небольшом городке, где одной ночью в одно и то же время исчезают ученики из одного класса. В поисках истины сообщество давит на учительницу этих учеников, поэтому ей не остается ничего другого, как самой искать причину инцидента.

"Оружие" – это отличный пример мультижанрового интеллектуального хоррора, который в последнее время вытесняет классические фильмы ужасов. При этом фильм захватывает своей атмосферой – мрачной и тягучей, приправленной саундтреком, лично написанным Креггером.

Отдельным украшением фильма является актерская игра Джоша Бролина ("Старикам здесь не место", "Сикарио", "Люди в черном 3", "Дэдпул 2", франшиза "Мстители"), который играет отца одного из пропавших детей.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

9. Достать ножи: Воскрешение покойника

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (США, 2025, детектив)

Комедийный детектив "Достать ножи" от режиссера и сценариста Райана Джонсона ("Кирпич", "Петля времени", "Звездные войны: Последние джедаи") вышел в 2019 году и стал настоящим хитом. Лента со звездным актерским составом предлагала свежий взгляд на детективный жанр, и в итоге вполне ожидаемо переросла во франшизу. При этом единственным персонажем, который остался в ней постоянным, стал детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга (франшиза "007", "Квир", "Девушка с татуировкой дракона").

В 2022 году на Netflix, который приобрел права на франшизу, вышла ее вторая часть под названием "Достать ножи: Стеклянная луковица". Впрочем, она хоть и получила вполне неплохие отзывы, все же заметно уступала предшественнику, выглядя вторичной и искусственной.

Зато третий фильм "Достать ножи: Воскрешение покойника", вышедший в конце 2025 года, получился гораздо более удачным – глубоким, атмосферным, остроумным и с более интересными персонажами, которых сыграли Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера"), Гленн Клоуз ("Роковое влечение", "101 далматинец", "Деревенская элегия"), Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам здесь не место", "Сикарио", "Дэдпул 2", "Оружие"), Джереми Реннер (франшиза "Мстители", "28 недель спустя", "Повелитель бури", "Город воров"), Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Дрянь", "Рипли") и другие.

10. Ты – Космос

U Are the Universe (Украина, Бельгия, 2024, фантастика/романтика/драма/комедия)

Сейчас в Украине лучше всего снимают кино двух типов – документальное и игровое камерное, то есть ограниченное пространством и количеством действующих лиц. Научно-фантастическая трагикомедия "Ты – Космос" как раз относится ко второй категории.

Лента является полнометражным дебютом для украинского режиссера Павла Острикова, а ее идею он вынашивал около 10 лет. В центре сюжета – космический дальнобойщик Андрей Мельник, который остается единственным живым человеком во Вселенной после того, как Земля была уничтожена ядерным взрывом. По крайней мере, так он думал до того момента, пока на связь не вышла французская ученая Катрин с другой космической станции. По мере того, как между ними разгорается симпатия, Андрей решает отправиться на встречу с Катрин, даже если этот план обречен с самого начала.

"Ты – Космос" – это фильм с душой, который покоряет зрителя остроумными диалогами и глубокими чувствами. И он до последнего момента сохраняет надежду.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

11. Франкенштейн

Frankenstein (США, 2025, хоррор/романтика)

Готический роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" начала 19 века экранизировали уже немало раз, однако раньше этого еще не делал признанный мастер хоррора Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея кошмаров").

В своей версии культовой истории он сделал акцент на конфликте создателя с его творением, ставя под вопрос, кто на самом деле является монстром.

При этом режиссер в своем фирменном стиле создал невероятно атмосферную, масштабную и красивую картинку, с великолепным актерским составом во главе с Оскаром Айзеком ("Ex Machina", "Дюна", "Холодный расчет", франшиза "Звездные Войны", сериал "Лунный рыцарь") и Джейкобом Элорди (сериал "Эйфория", фильмы "Присцилла", "Солтберн").

12. Сират

Sirāt (Испания, Франция, 2025, драма/триллер)

Еще один фильм в нашей подборке, покоривший нынешние Канны, получив там Приз жюри. И он также был отобран претендентом на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" – от Испании.

Это неспешная картина о безответственных решениях, которая гипнотизирует зрителя звуками рейва посреди раскаленной пустыни и шокирует несколькими неожиданными сюжетными поворотами. А также напоминает: с войной шутить не стоит.

Примечательно, что кроме легенды испанского кино Сержи Лопеса ("Грязные прелести", "Лабиринт Фавна", "Человек, который убил Дон Кихота"), в фильме в основном задействованы непрофессиональные актеры и настоящие рейверы.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

13. Микки 17

Mickey 17 (США, Южная Корея, 2025, комедия/фантастика/драма)

Этот фильм увидел свет в начале 2025 года, поэтому многие о нем уже забыли, но не мы. Режиссер оскароносных "Паразитов" Пон Джун-Хо снова вернулся к острым социальным проблемам – неравенству, диктатуре и пагубному влиянию социальных сетей, но теперь поместив их в рамки космической колонии. Между тем, в центр сюжета помещен человек-винтик в несовершенной системе, который весьма прогнозируемо со временем дает сбой.

При этом лента радует киноманов актерским составом, в котором особенно хочется выделить Роберта Паттинсона (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет", "Маяк") и Марка Руффало ("Бедные-несчастные", франшиза "Мстители"). Последний в очередной раз доказывает, что негодяи ему удаются даже лучше супергероев.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

14. Хищник: Дикие земли

Predator: Badlands (США, 2025, фантастика/экшн/приключения)

Уже девятая по счету часть культовой франшизы о смертоносном пришельце-охотнике отличается тем, что она наделяет Хищника душой и мотивацией. Это уже не примитивный боевик, а настоящее семейное приключение и личная трансформация персонажа, которому не чужды такие понятия как дружба и преданность. И зритель действительно ему сопереживает.

Отдельной похвалы заслуживает мир, который для героев создал режиссер Дэн Трахтенберг (он же снял приквел "Хищника" под названием "Добыча" 2022 года) – все эти удивительные создания и окружающая природа представляют из себя настоящее эстетическое удовольствие.

15. Бугония

Bugonia (США, Южная Корея, 2025, черная комедия/фантастика)

Каждый новый фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Лобстер", "Фаворитка", "Убийство священного оленя", "Бедные-несчастные") – это огромное событие для киноэстетов. Режиссер традиционно совсем не жалеет зрителя, до самого конца держа его в напряжении. Вот и в "Бугонии" резкие сюжетные повороты бросают зрителя из стороны в сторону, а концовка окончательно выбивает землю из-под ног – кажется, человечество таки обречено.

Одновременно Лантимос снова делает ставку на своих любимцев последних лет – Эмму Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Новый Человек-паук", "Бедные-несчастные", "Виды доброты") и Джесси Племенса ("Власть пса", "Восстание Штатов", "Виды доброты", сериал "Фарго"), компанию которым весьма удачно составляет актер-дебютант Эйдан Дельбис.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

***

Отметим, что даже этот перечень не сумел вместить все достойные внимания фильмы 2025 года, на которые киноманам стоит обратить внимание – от "Сентиментальной ценности" и "Голубой тропы" до "Формулы 1" и "Долгой прогулки".