Украинец Чернов стал лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки

Украинский кинорежиссер, военный корреспондент и фотограф Мстислав Чернов стал победителем премии Гильдии режиссеров Америки.

Как сообщается на странице Украинской Киноакадемии в социальной сети Facebook, снятый Черновым документальный фильм "2000 метров до Андреевки" получил награду в категории "За выдающееся режиссерское достижение в документальном фильме".

В Киноакадемии напомнили, что это уже вторая награда украинского режиссера - в 2023 году его документальный фильм о российской осаде Мариуполя "20 дней в Мариуполе" также был отмечен Гильдией режиссеров Америки:

"Поздравляем Мстислава с победой и гордимся достижениями украинских кинематографистов!".

