УНИАН делится впечатлением о долгожданном полнометражном дебюте Павла Острикова.

20 ноября 2025 года в украинский прокат наконец выходит научно-фантастическая романтическая трагикомедия "Ты – Космос" (U Are the Universe), которая уже успела поразить критиков на международных кинофестивалях. Почему эту ленту стоит обязательно посмотреть в кинотеатрах, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События фильма происходят в недалеком будущем. Из-за глобального потепления ядерные отходы уже невозможно хранить на Земле, поэтому их перевозят на спутник Юпитера космические дальнобойщики. Один из них – Андрей Мельник, для которого это уже не первое путешествие.

Впрочем, во время его последнего рейса Земля внезапно взрывается, поэтому он остается единственным человеком, который выжил. В компании робота-помощника Макса мужчина пытается протянуть столько, на сколько хватит ресурсов. Пока не получает сообщение от француженки Катрин, которая одна осталась на космической станции где-то в системе Сатурна. По мере того, между ними усиливается симпатия, Андрей решает полететь на встречу со своей новой знакомой, даже если это абсолютно противоречит здравому смыслу.

О режиссере

"Ты – Космос" является дебютным полнометражным фильмом украинского режиссера Павла Острикова, который, начиная с 2010 года, выпустил несколько положительно воспринятых критиками и отмеченных наградами короткометражных фильмов ("Стены", "Голден лав", "Выпуск'97", "Mia Donna"), а также присоединился к созданию первого украинского сериала для Netflix "Первые дни".

Острикова считают одним из самых перспективных режиссеров так называемой "Украинской новой волны" в кино, поэтому его первый крупный проект рассматривался с интересом. Впрочем, ждать его пришлось долго.

Сам режиссер говорит, что работал над "Ты – Космос" около 10 лет. В 2017 году Остриков поделился идеей с продюсером Владимиром Яценко ("Атлантида", "Люксембург, Люксембург", "Я и Феликс"), а впоследствии тот взялся за продюсирование ленты.

Во время съемки фильма были созданы сложные павильонные декорации и робот, который самостоятельно двигался в кадре. Также создатели ленты проделали большую работу, чтобы показать жизнь на борту космического корабля и сцены в космосе.

Кто в главных ролях

"Ты – Космос" – это очередной удачный пример украинского камерного кино ("Медовый месяц", "Серые пчелы"). По сути это лента одного актера – Владимира Кравчука ("Щедрик", "Соседка", "Янтарные копы", "Родительское собрание"), также хорошо известного посетителям "Дикого театра". В начале полномасштабной войны Кравчук присоединился к защите Украины в составе ВСУ, но сейчас принимает активное участие в промо ленты.

И это действительно мощная актерская работа – харизматичная, остроумная и профессиональная. Ему действительно веришь, сопереживаешь и сочувствуешь. И хотя у большинства зрителей Кравчук (да и у самого режиссера) ассоциировался с комедией, здесь он также показал уверенную драматическую игру, хоть и разбавленную шутками.

Между тем, за кадром оставался Леонид Попадько ("Встреча одноклассников", сериал "Дежурный врач"), также ныне военнослужащий ВСУ. Он озвучивал робота Макса, чьи яркие диалоги с Андреем добавили ленте живости и юмора.

В то же время голос Катрин предоставила бельгийская актриса Алексия Депикер ("Французский транзит", "Девушка"), тогда как лицом героини стала украинка Даша Плахтий ("Сломя голову", "Довбуш").

Международное признание и долгий путь к украинскому зрителю

Мировая премьера ленты состоялась еще в сентябре 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто в рамках официального конкурса. После этого в течение года "Ты – Космос" возили по другим фестивалям по всему миру, где фильм получил ряд наград – от Страсбурга до Салоников.

В Украине картину впервые показали в рамках 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве в начале октября 2025 года. Там же фильм отметили Гран-при "Золотой Дюк" по результатам зрительского голосования.

Интересно, что в "Ты – Космос" уже успел выйти в прокат в ряде европейских стран, в частности, в Польше и Германии – еще за несколько месяцев до украинского релиза. Местные зрители позитивно оценили новинку.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Ты – Космос" – это совершенно новое слово в украинском кино. На фоне преимущественно военных и исторических фильмов, разбавленных сомнительным жанром украинской комедии, остроумная научная фантастика выглядит очень смело и интересно.

При этом команда проекта делала ставку не только на техническую составляющую, но и на саму "душу фильма" – диалоги, моральные дилеммы и эмоции.

В то же время фильм точно нельзя назвать романтической комедией – это скорее трагическая история, которая с самого начала была обречена, но не лишена надежды.

Общая оценка – 8,5 из 10 баллов.

